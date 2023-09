A megyében két helyen gyógyítanak

Vass Szilárd a civil életben hosszú ideig a szombathelyi színház művésze volt, itt találkozott 22 évvel ezelőtt egy kollégáján keresztül egy bohóc doktor csapattal.

– Magyarországon a Piros Orr Bohócdoktorok voltak az elsők, akik 1995-ben elindították ezt a tevékenységet. Hozzájuk csatlakoztam először, mert azt gondoltam, hogy remek kihívás szakmailag kipróbálni magam egy új terepen, ráadásul segíthetek is a gyerekeken. Az évek alatt ez is vált számomra az elsődleges szemponttá, hogy pozitív reakciókat csikarjak ki a gyerekekből. Hét évvel ezelőtt alakult meg a saját csapatunk, a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány. Győr a negyedik város, ahol rendszeresen vizitelünk Szombathely, Sopron és Veszprém után.

Dr. Bohóc Sziszi kollégája és felesége, dr. Bohóc Gizi rózsaszín mappával és kis kofferrel járja a szobákat, zsebei mindig tartogatnak valami meglepetést. Sziráczky Rita a civil életben táncpedagógus.

Tartott tőle, hogy sírni fog

– Hosszú évekig kísértem figyelemmel Szilárd bohóc doktorságát – mondja Sziráczky Rita. – Nagyon tiszteltem az ő munkájukat, magamat azonban akkoriban még nem éreztem pszichésen eléggé fejlettnek ahhoz, hogy csatlakozzak hozzájuk. Három gyermekünk született közben, miattuk is azt éreztem, hogy nem tudnék kórházi környezetben dolgozni. Sok év eltelt addig, amíg azt nem éreztem, hogy én is megállnám itt a helyemet. Úgy hozta a sors, hogy egyszer elfogytak a lány bohóc doktorok a csapatból. Akkorra már nagyobbak voltak a gyerekek is, így elkezdtem a képzést.

A tanulási idő alatt dr. Bohóc Gizi még mindig tartott a hivatás pszichés részétől, nem akarta, hogy egyszer is előforduljon, hogy sírva fordul ki egy kórteremből.

– A bohóc doktorság lényege a gyerekek lelke. Mi nem tudjuk meggyógyítani a betegségüket, de a lelküket fel tudjuk tölteni egy kis vidámsággal. Ahogy ebbe egyre inkább belegondoltam a tanulási fázis alatt, megfordultak a bennem élő félelmek és könnyedén vettem a gyakorlatot.

A bohóc doktorokat is mélyen megérinti a beteg gyerekek sorsa, ezért gyakran előfordul az is, hogy valaki évekre szünetelteti a tevékenységet.

Feltöltik a gyerekek lelkét

– Több olyan kollégánk is volt, akik a szülés után évekig nem jöttek vissza, vagy bizonyos osztályokra nem akartak bemenni, ezt tiszteletben is tartjuk – tette hozzá Vass Szilárd, aki találkozásunkkor a győri kórházban egy néhány hónapos csöpp kisfiú arcára is mosolyt tudott csalni.

Az ukulele hangjára és az énekszóra a szívműtéten átesett kisbaba rögtön érdeklődve figyelt, édes gügyögéssel és tündéri mosollyal hálálta meg a törődést.