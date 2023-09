– Szeretném tartani a gyermekeimmel, az unokáimmal a kapcsolatot akkor is, amikor személyesen nem tudunk találkozni, és el akarom sajátítani a Messenger, a Viber kezelését – indokolta érdeklődésünkre a Győr-Révfaluban élő 67 éves Pénzesné Deli Krisztina azt, miért jó, ha az idősek is megismerkednek a digitális világgal.

Pénzesné Deli Krisztina azt is mondta: szeretné lementeni a nyaralás fotóit úgy, hogy ne kelljen ehhez minden egyes alkalommal a fia segítségét kérnie.

– Jó lenne a csekkeket neten befizetni, felkészülni az internetes csalók próbálkozásaira – tette hozzá a 67 éves asszony.

Két generáció közös munkája

A nyugdíjasok Nagyinetnek nevezett számítástechnikai képzése immár 23 éves. A győri Jedlik-technikumban diák ta­nárok foglalkoznak a nyugdíjasokkal.

– A nyugdíjasok és a diákok közös munkája a generációk közti együttműködés egy új formája –kezdte Nagy Péter ötletgazda. – A két generáció olyan oldalról ismeri és szereti meg egymást, ami önmagában érték. A diák tanárok egy új területen próbálhatják ki magukat. Sokan ebben az együttműködésben szeretik meg a tanítást és választják a tanári pályát. Megváltozik a nyugdíjasok véleménye a fiatalokról. Látják, hogy mennyire fogékonyak az újra, milyen okosak, segítőkészek, türelmesek, tisztelettudók a közös munkában.

Korszerű tudással önbizalom

Nagy Péter hozzátette, hogy a nyugdíjasok életét megváltoztatja a képzés. Olyan korszerű tudást szereznek, amire a legtöbb nyugdíjas nem is mer gondolni. Önbizalmat ad azoknak, akik már „leírták” magukat többek között az új ismeretek szerzésében. Új kapcsolatok születnek. Oldja a magányt, főleg azoknál, akik lakáshoz kötöttek.

Nagy Péter elmondta, hogy a Nagyinet képzés célja kezdetben a számítógép kezelésének megtanulása volt. Közben kiderült, hogy sokkal több van benne. Az okostelefon kezelése például egyre népszerűbb a Nagyinet képzésben. Természetesen az internetes csalások témája is napirendre kerül, ezzel a diákok külön is foglalkoznak.

Takarékoskodás, az életminőség javítása

– Egyre fontosabb, hogy a nyugdíjasok tudják kezelni az okostelefont és a számítógépet, mert javítja az életminőséget, sőt, a használatával pénzt lehet megtakarítani. Öröm látni a boltok pénztáránál, hogy egyre több nyugdíjas használja a bolt applikációját a mobiltelefonján, amivel pénzt takarít meg. Szintén jó takarékossági lehetőség az árfigyelő rendszer követése az interneten. Figyelve az egyes boltokban az árkülönbözetet, fél vagy háromnegyed év alatt megkereshető a telefon ára – érvelt Nagy Péter amellett, milyen hasznosak az idősek számára a digitális ismeretek.