Benépesült a Soproni Egyetem, ahol megkezdődött az őszi szemeszter. A diákok többsége rutinosan vágott bele a munkába, az elsőévesek pedig felsőbbéves társaik óvó tekintete mellett kezdték meg tanulmányaikat. A Soproni Egyetem Központi Tanévnyitóját pedig szeptember 13-án tartják meg.

Azonban az egyetemen nem minden a kemény munkáról szól, ugyanis sportnappal és könnyűzenei fesztivállal készülnek a hallgatóknak. Szeptember 14-én tartják meg az Egyetemi Sport Nemzetközi Napját, melynek keretében a Soproni Egyetem sportegyesülete, a SMAFC szervezésében változatos programok várják a diákokat a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban és környékén délelőtt 10 órától délután 17-ig.

Fotó a Brains tavalyi koncertjéről. Kép: Kisalföld-archívum (Szalay Károly)

A sportprogramokról pedig irány Soproni Egyetemi Napokra (SEN), amit szeptember 14-15. között rendeznek meg második alkalommal magyar sztárfellépőkkel. A SEN az Ady Endre utcai bejáratnál tárja ki a kapuit 17 órától, ahová 20 órakor érkezik a Blahalouisiana, majd utána 22 órakor a Belga zenekar lép színpadra. Ingyenes programok, kóstolók, játékok várják a résztvevőket. A Gaszto Arénában a Central Palace DJ-i teremtik meg a hangulatot. Szeptember 15-én Manuel lesz a Soproni Egyetem egyik sztárfellépője, aki a hétvégén debütált a Voice című műsorban. A tehetségkutató műsornak még egy egyetemi vonatkozása is van. Tóth Kázmér, a Soproni Egyetem öregdiákja (az Esterházy Palota- Erdészeti Múzeum igazgatója) is részt vett munkatársaival a Voice díszleteinek megalkotásában. Sokak kívánságára érkezik a Soproni Egyetemi Napok színpadára Beton.Hofi, aki kétségtelenül a jelen egyik legkarakteresebb stílusú és legnépszerűbb magyar előadója.

A könnyűzenei fesztiválra a szerencsésebbek bérletet is nyerhettek, ugyanisaz elmúlt hetekben a Várkerületen sétálva „kincskeresés” útján lehetett bérletet nyerni. A Soproni Egyetem kapcsolódó TikTok videósorozatában pedig meg is nézhetik az érdeklődök, hogy pontosan miképp. Sőt, a „kincskeresés” alapjául szolgáló információkat már előzetesen is TikTok videóban osztotta meg az egyetem. Mindezek mellett az intézmény a soproni középiskolákban is rejtett el bérleteket, amit szintén a videókban tett utalások által találhattak meg a diákok.

A Soproni Egyetem hivatalos bulijára a kapu mindenki előtt nyitva áll, a bérletek pedig gyorsan fogynak, így érdemes időben megvásárolni a belépőket a www.sen.hu oldalon.