Szombaton esőre, szélre és hidegre ébredtek a kapuváriak is. Azonban ez sem tántoríthatta el a kisváros lakóit attól, hogy részt vegyenek a Kapuvár szeretlek! elnevezésű rendezvényen, amit minden évben megszervez az önkormányzat. Előző este került be a 120 kilogrammos disznó a sütőbe, és az alaposan befűszerezett marhaszegyek is elfoglalták helyüket a kemencében.

Szombaton ugyanis igazi barbeque és sörfesztivál várta a Várárokba látogatókat. A művelődési házban gyerekszínpad, mese és kézműves foglalkozások szórakoztatták a kicsiket.