Megyénket a győri székhelyű HétszínVirág Egyesület képviselte az eseményen. A szervezet hat családja egy hetet töltött Baranya megyében, ahol sokat kirándultak, többek között Pécsre, de fürdésre is volt idejük. Az akadálymentes napon is számos, a fogyatékkal élőknek érdekes és tartalmas programmal készültek a szervezők. Volt lehetőség lovaglásra, sárkányhajózásra, autóvezetésre, motorozásra, de láthattak különböző előadásokat, bemutatókat is.

Élményekben gazdag napokat töltöttek Orfűn a hétszínvirágosok.

A beszámolót Hauk Jánosné, az egyesület alelnöke küldte.