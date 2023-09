Kistatáról a 1900-as évek elején a 16 és 30 év közötti korosztály több mint fele kivándorolt Amerikába, a folyamatot meglepő módon főleg a fiatal lányok indították el. Ők a New Jersey állambeli New Brunswick nevű kisvárosban, a helyi szivargyárban helyezkedtek el. A jó hírek hallatán követték őket a 20–30 év közötti legények, sőt, nős férfiak is útnak indultak a faluból, majd visszatérve feleségüket és gyerekeiket is magukkal vitték. Fokozatosan csökkent a főként nemesek lakta Kistata lakossága, majd Szilhoz csatolva a település az önállóságát is elvesztette.

– Az amerikai nyilvántartásokban fellelhető, hogy a legtöbb kivándorló Kistatáról a Vargyas, a Nagy, a Jelencsics és a Sölétormos család soraiból került ki, de voltak közöttük Majsa, Mátai, Ruzsics és Perlaki nevezetűek is. Nagyapám, néhai Nagy Imre testvérei közül Julianna, Anna és Terézia, majd Kálmán ment ki Amerikába. Nyelvtudás nélkül vágtak neki ennek az ismeretlen, nagy útnak – mondta dr. Kiss Zoltán, aki Kistata történetét kutatja, majd így folytatta: – Az 1960-as évek közepétől nyaranta többen hazalátogattak Kistatára. Nagyapám a disznót is csak márciusban vágta le, mondván, ha jönnek a rokonok, legyen még kolbász és sonka. Azonban ők nem ették meg a szalonnás rántottát, a füstölt kolbászt és a sonkát, valamilyen kimondhatatlan nevű koleszterinre hivatkozva. Másnapra elterjedt az egész faluban, hogy milyen fura egy népség ez az amerikai.

Park is őrzi emléküket

New Yorktól 40 kilométerre, a New Brunswick mellett található Edisonban alapított családot a szintén tengerentúlra vándorolt Jelencsics Antal, akinek hét gyermeke közül ötödikként született Anthony, azaz Antal. Elvégezte a híres Rider College üzleti magán­egyetemet, és Tony Yelencsics­ből sikeres vállalkozó vált, alapítója és elnöke volt a Boro Motorsnak és egy Ford-autókereskedésnek. Részese lett a politikának, 1958-ban a Győr méretű település, Edison polgármestere lett, hat választási cikluson keresztül. Számos közösségi és veterán szervezet tagja volt. Alapítója és elnöke egy nagy kórháznak, az edisoni John F. Kennedy Egészségügyi Központnak, amit a mai napig a Jelencsics Antal Alapítvány működtet. A városban a Yelencsics Park őrzi emlékét.