A Lángos Józsa Blitz Emlékversenynek a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon adott helyet, hiszen itt működik immár több mint három évtizede a Lángos Józsa Tatabánya Kertvárosi Sakk-kör.

A blitz (villám)-játék szabályai teljesen megegyeznek a hagyományos játszmáéval, csupán a gondolkodási idő rövidebb: tíz perc áll rendelkezésre egy-egy parti befejezéséhez. Gyorsabb, mint a rapidverseny. Lángos Józsa szerette ezt a fajta játékot is, kihívásnak tekintette, azt vallotta, hogy gyorsabb gondolkodásra késztet – tudtuk meg Pákai Ernőtől, a tornának helyet adó Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon vezetőjétől. – Először rendeztük meg a Lángos Józsa Memorial Blitzet, tervezzük a folytatást. A már hagyományos Agora-kupák mellett a gyors sakk is egyre népszerűbb. Máté Mária révén női sakkozó is részt vett az emlékversenyen. Tatabányán szépszámú mezőny gyűlt össze, 48 játékos ült asztalhoz. A legfiatalabb a még csak 9 éves Stamler József volt, a legidősebb pedig Kórodi Mihály, aki 87 esztendős.

A versenyen 48 játékos ült asztalhoz. A legfiatalabb még csak 9 éves, a legidősebb pedig 87 esztendős volt. Fotó: Kiss T. József

Az egyesületben jelenleg mintegy 15–20 fő sakkozik, megyei I. és II. osztályban szerepelnek, foglalkozásokat minden pénteken tartanak. Utánpótlásbázist biztosítanak a környékbeli egyesületeknek.

A közösség egyesület formájában legfőbb céljának a sakk­játék népszerűsítését, azon belül a gyermek- és ifjúsági sakkoktatást tekinti. Az egyesület fontosnak tartja Lángos Józsa szellemi és tárgyi hagyatékának ápolását is, 2011-ben, születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak a sportoló egykori lakásánál.

A verseny eredményei A csoport: 1. Kósa András, 2. Balázs András, 3. Kossela Péter. B csoport: 1. Tóth Kálmán, 2. Kovács András, 3. Szabó Attila. Különdíjak: Legjobb szenior: Németh Lajos. Legjobb junior: Csorba Zalán. Legjobb tatabányai: Bucsi József. Legjobb női induló: Máté Mária. Fair play díj: Szu­nyogh István.