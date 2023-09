Az augusztus 20-i győrújbaráti ünnepségen Győr-Moson-Sopron Vármegye Emlékérmét adományozta a vármegye önkormányzata a Baráti Hagyományőrző Egyesületnek fennállásának 10. évfordulója alkalmából. Az elismerést a hagyományőrzés és közösségépítés területén végzett kiemelkedő, önzetlen tevékenységük elismeréseként kapták. Az ünnepnap elmúltával az egyesület tagjaival a felújított Baráti Oskola és Hagyományok Házában idéztük fel az elmúlt tíz évet.

Le akarták bontani, de az alap erős volt

– Az önkormányzat 2008-ban kapta vissza a használaton kívüli épületet. Többen ötleteltünk arról, mit lehetne kezdeni vele – mesélte Török József, az egyesület örökös és tiszteletbeli elnöke. – 2013-ban azt mondta az önkormányzat, hogy le kell bontani. Elkezdtünk aláírást gyűjteni a megmentéséért. Közel háromszáz jött össze. Falufórum összehívását kezdeményeztük, elmondtuk, hogy az alapjai jók, meg kell menteni. Akkor alakult meg az egyesület mintegy húsz taggal és pártolókkal, amely ma már hatvannégy főt számlál. Az önkormányzat átadta az épületet, hogy fel tudjuk újítani.

Támogatással és szorgalommal

Az egyesület az épületbe egy hely- és szakmatörténeti kiállítást álmodott.

A csapat lelkes tagjai időt, energiát nem sajnálva rendbe tették az épület környékét, a kerítést, kis parkot alakítottak ki. Kaptak anyagi támogatást is, amelyből először állagmegóvási munkákat végeztek. Megjavították a tetőt.

– Az udvarra 2017-re egy falukemencét építettünk. Az épület belső felújításához további támogatók, pályázatok kellettek volna – idézte fel Török József.

– A kemence mellé épült egy faszerkezetű pavilon, amit azóta téliesítettünk. Ott nyolcvan-száz ember fér el, így alkalmas nagyobb rendezvények megtartására – folytatta a munkák felsorolását dr. Szabó Antal egyesületi elnök. – Az épület felújításához sikerült állami támogatást nyerni. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a tető javítása, szigetelése. A belső tereket már az önkormányzattal közösen tudtuk rendbe tenni. Az összes munkát helyi vállalkozók végezték – szögezte le az elnök.

A közösség találkozóhelye

A korszerű épületben, amely a Baráti Oskola és Hagyományok Háza elnevezést kapta, három terem, szociális helyiségek, konyha kapott helyet. Az egyik termet az egyesület használja, a többi a település céljait szolgálja. A kemencét és a pavilont is az egyesület kezeli. Ahogy azt tervezték, a falu közösségi tereként is szolgál. Advent idején, augusztus 20-án közösen lehet ünnepelni a kemence körül.

Az elmúlt tíz év alatt rengeteg munkát, pénzt tettek az épület megmentésébe. Köszönhetően annak, hogy nem adták fel, elkészült, és működik is. Vajon milyen további tervei vannak az egyesületnek?

– Ez egy jó közösség, rendszeresen összejövünk. A gasztronómia felé fordultunk. Szép sikerekkel szerepelünk főzőversenyeken, ezt bizonyítják a díjaink – sorolta terveiket az elnök, aki beszélgetésünkhöz is frissen sült hagymatöltelékes kiflivel érkezett.