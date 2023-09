A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata az évek óta tartó nagy népszerűségnek köszönhetően idén is megrendezi a Kenyérfesztivált. Szeptember 16-án délelőtt kilenc és délután 2 óra között megtelik a Széchenyi tér, negyven kiállítót várnak.

– Két évtizede az első alkalomnak a Veres iskola udvara adott otthont, a mostani rendezvény léptékeiben nem is mérhető a kezdetekhez. A recept azonban változatlan: lelkes szervezők, lojális kiállítók, nagyvonalú támogatók és egymás segítése – mondta el dr. Lakatos István, a fesztivált szervező Kézműves Tagozat elnöke az esemény sajtótájékoztatóján. Az elnök kiemelte idén is lesz pékverseny, ahol az édes és sós termékek mellett az innovatív sütőipari elképzelések is megétettethetik magukat. Emellett lesz kifli dobálás is, természetesen fából készült kiflivel.

Nem volt kérdés, hogy az önkormányzat idén is a program mellé áll. Minden ilyen fesztivál még élőbbé teszi a várost

–mondta el a város képviseletében dr. Fekete Dávid.

– Külön örülök annak, hogy a versenyen van innovatív kategória is, ezzel felhívva a figyelmet a helyi szakemberek kreativitására.