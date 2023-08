– Kezdetben főleg virágzó növényeket ültettem, csak később fogalmazódott meg bennem, hogy ez nem elég, kellenek a fák, a cserjék és az örökzöldek is. Minden évben újabb célt tűzök ki magam elé, és azt tavasszal elkezdem megvalósítani. A mai napig cserélgetek, de tőosztással vagy a magok elhintésével már én is tudok növényt szaporítani. Imádom a régi magyar növényeket, például a cickafarkat, ami nagyon jól bírja a forróságot, de szeretem a hortenziát is. A verbéna szintén nagy kedvencem, szerintem egyik kertből sem hiányozhat, annyira csodálatos – sorolta.

A varázslatos kerttulajdonos több környezetszépítő versenyen indult sikeresen, aminek köszönhetően a kertlátogatók is egymásnak adják a kilincset nála.

– A Virágos Magyarországért díjra vagyok a legbüszkébb. Az országos díj meghatott, és nagyon boldog voltam. Ezen apropóból Borbás Marcsi is ellátogatott hozzám, ami szintén hatalmas élmény volt. A versenyeket követően pedig egyre többen érdeklődtek, hogy jöhetnek-e megnézni a kertet. Akkoriban indult egy országos kertlátogató kezdeményezés is, ők kerestek meg azzal, hogy nyissam meg a kertem kapuját. Igaz, nem azonnal, de én is csatlakoztam, és azóta is rendszeresen fogadom a látogatókat, havonta két-három alkalommal van kertlátogatás nálam – zárta a beszélgetést.