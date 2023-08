Az alpolgármester beszédében emlékeztette arra, hogy az esemény nem véletlenül került a híd mellé, vadregényes környezetbe.

– A híd szimbólum. Különösen a pinnyédi, amely 1908-ban még a híd utcánál állt. Aztán a Rábcát elterelték, árvízvédelmi okok miatt. Mi győriek pedig olyanok vagyunk: ha el kell vinni egy folyót, akkor utána visszük a hidat. Mérnöki bravúrral, uszályokon szállították ide, a jelenlegi helyére. Ez is jelzi a győriek erejét, harcosságát, és akaratát – fogalmazott lapunknak Szeles Szabolcs.

Hozzátette: a nemzeti ünnephez illeszkedik a piknik. Mindenki jól érezheti magát, a programokban számtalan családi, játékos esemény gondoskodik erről. A vízre is különleges hangsúlyt fektettünk, a Rábca is a program egyik helyszíneként szolgált.

A folyópartján bárki kipróbálhatta a vizes eszközöket, volt aki suppal, volt aki kenuval térképezte fel a környéket. A színpadi szórakoztató programok tapsra hívták a résztvevőket, a gyermekek folyamatosan sorban álltak az ínycsiklandozó vattacukorért, és popcorn-ért. Aki pedig megszomjazott, jégkásával és limonádéval hűsítette magát a nyári melegben.

Az egyik fa árnyékában a Papp és a Nyilas család foglalt helyet. Rutinos piknikezők, pléddel együtt érkeztek a rendezvényre.

– Most vagyunk itt harmadszorra. Természetesen piknikezni jöttünk idén is, öt gyermekkel érkeztünk. Hangulatos a rendezvény, a kicsik rengeteg elfoglaltságot találtak. Nagyon évezik a programokat, a játszó és kreatív sarkok mellett a zenei produkciókon is önfeledten táncolgatnak. Valódi piknik hangulatot nyújtott számunkra a rendezvény – mondta el lapunknak Papp-Irsai Hortenzia, az egyik anyuka.