Kocsisné Vedrődi Zsuzsa hívta fel szerkesztőségünk figyelmét, hogy különleges eseményre készülnek augusztus 26-án:

– Most szombaton utca-buli lesz 5. alkalommal Mosonszolnokon az Akácfa utcában. Korábban a MIHE Utcaverseny keretében már szerveztem ilyen programot nagyon jó eredménnyel. 5 évvel ezelőtt ezen nosztalgiázva kezdett a szomszédasszonyom újra szervezkedni a keresztfiával, aki akkoriban költözött az utcánkba. Tavaly már Mariska néni sajnos nem lehetett közöttünk, de az augusztus végi program már hagyománnyá vált, ki is bővült és most is folyik már a lázas készülődés – osztotta meg velünk Kocsisné Vedrődi Zsuzsa.