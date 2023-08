A gyakorlati oktatást Kudoba Szabolcs és Zolnai Szabolcs mentőtisztek végezték. Zolnai Szabolcs elmondta: nem volt egyszerű az oktatás, hiszen a résztvevők között voltak akik erősebb mentális betegséggel küzdöttek, hangulatzavarosak voltak, így mindenkivel bizalmas kapcsolatot kellett kialakítani a közös munka során, és meg kellett találni velük a közös hangot. A gyakorlati tananyagokat fotókkal, videókkal, játékos formában ismertették a résztvevőkkel.

– Fontos volt, hogy megfelelően bánjunk a fiatalokkal, és hogy segítsük őket. A gyakorlati feladatokat hol egymaguk, hol párosával végezték, ezzel is erősítve a csapatmunkát. Videókat, képeket mutattunk nekik, volt olyan feladat amikor puzzle kirakókkal kellett sorrendbe tenni az elsősegélynyújtás legfontosabb mozzanatait. Érdekes volt számunkra is a szakmai munka, hiszen itt sérült fiatalokat kellett oktatnunk, az ő nyelvükön kellett gyakorlati tudást átadnunk – mondta el a mentőtiszt.

A képzést a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatta. A program projektzáró eseményét csütörtökön délután rendezték meg a Cafe Collis Kávéházban, a Káptalandombon.

Dr. Báthy Andrásné projektmenedzser szerint nem volt hiábavaló a program, példaként tekinthet rá mindenki. Dr. Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója hangsúlyozta: a fogyatékossággal élők nem csak munkájuk során, életükben is alkalmazhatják azt a tudást, amit megtanultak.

– Öröm, hogy kiírták ezt az újszerű pályázatot. És az is öröm, hogy szerte a vármegyében, vagy az egyházmegyében több olyan létesítmény, vállalkozás van, ahol sérült, fogyatékkal élőket alkalmaznak. Fontos, hogy a segítségnyújtás időben érkezzen, és az is, hogy ezt a sérültek is megtanulják. Most már ők is tudnak tenni az egészségért, a másik ember egészségéért – mondta el dr. Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója, aki egyben meg is köszönte a közreműködő intézmények segítségét.

Az esemény végén a résztvevő fiatalok tanúsítványaikat is átvehették.