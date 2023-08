Augusztus 3–5. között egy uniós pályázat támogatásával erősíti testvértelepülési kapcsolatait Újrónafő Együtt erősebbek vagyunk címmel. Csütörtökön délután fél 3-kor mutatkoznak be a falvak, este tánc- és dalfesztivál lesz. Az egykori iskolában fotó- és tablókiállítás nyílik. Pénteken a sportpályán délután 3 órától táncok, harmonikajáték és utcabál szórakoztat.

A szombati gasztronómiai kavalkád a helyi, valamint a meghívott partnerek hagyományait mutatja be. Újrónafő alföldi gyökerei miatt birkapörköltfőzést szervez, mely minden évben nagyon sok érdeklődőt vonz. A helyi és a partnertelepülések főzőmestereinek köszöntése mellett átadják a legjobb pálin- kakínálónak járó díjat, de kiderül az is, kié a legjobb torta és sütemény.

A község kiváló tanulóit is elismerik, illetve A víz szerepe a mindennapokban című rajzverseny eredményét is kihirdetik. Lesz a programban nemzetközi méhésztalálkozó, sétakocsikázási lehetőség, bütykölde, kézműves-bemutató is.

Ezen a napon lép színpadra az Ismerős Arcok, ez az ingyenes élő koncert koronázza meg a rendezvényt.