Az ásványrárói falunapon különleges fellépés is színesítette a programot: Tatai Zoltán énekelte be a közönség szívébe magát. A 69 éves férfit a legtöbben a helyi pékség vezetőjeként ismerik, így igazi meglepetés volt a szereplése.

– Sok minden ért, de kimondottan a zene az, ami fiatalít – kezdte beszélgetésünket Tatai Zoltán, akivel a pékségében beszélgetünk. Ottjártunkkor éppen pihentek a gépek, de a gondosan formált és sütött termékek illata – amit itt most nem is tudunk visszaadni – belengte a teret.

Zoli bácsi mesélt a kezdetekről: már általános iskolában is ötös volt énekből, kotta olvasásból, karénekben szerepelt. Ugyanakkor visszatekintve bánja, hogy nem ment tovább ezen a pályán, nem tanult zeneiskolában. Helyette gázszerelő lett, de NB2-es focisként is rúgta a bőrt, s emellett több szakmát is kitanult az évtizedek során.

Podcast

– Harmincegy éve vagyok a pékségben, nincs olyan nap, ha jó a kedvem, elkezdem az éneklést, közben dagasztok, dolgozom, szervezek, és úgy érzem, az itteni dolgozók is ezt elfogadják – vallja Tatai Zoltán, aki a baráti társasága buzdítására kapott kedvet a bemutatkozásra a nagyközönség előtt. Májusban Zámbó Jimmy emlékműsora keretében két nótával debütált Budapesten, és azóta nincs megállás, hiszen ismeretségi köre ösztönözte a folytatásra. Az ásványrárói falunap keretében nyílt erre lehetőség, hogy a helyieknek is megmutassa, mit tud. A nagy sikernek köszönhetően pedig máshol is megcsillogtatná énekhangját.