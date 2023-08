A soproni fotóklub 1906-ban alakult, amely Magyarország egyetlen folyamatosan működő fotózással foglalkozó klubja. Jelenleg húsz taggal büszkélkedhet, legidősebb aktív tagjuk 91 éves, de a fiatalok is egyre többen vannak. Az elnöki tisztséget Hipságh Gyöngyi tölti be, immár tíz éve. A hazai pályázatok mellett nemzetközi szinten is megmérettetik magukat, szép sikerrel.