A Dreher-nagyszínpadon szombaton délután 5 órakor elsőként a Passion Project, 7-kor a Follow the Flow, 9-kor pedig Kowalsky meg a Vega mutatkozik be.

Vasárnap 5 órától szintén a nagyszínpadon ad koncertet a 10 éves jubileumát ünneplő, soproni Pair o’ Dice zenekar, őket a Margaret Island követi, majd pedig Geszti Péter slágereivel zárul augusztus 20-án este az ünnepi hétvége. A gyerekprogramok szombaton és vasárnap is a Bástyagödörnél lesznek, ahol mások mellett a Kámfor bábszínház és a Langaléta garabonciások szórakoztatják a kicsiket.

Repohár 300 forintért A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a környezettudatosság jegyében a rendezvény területén nem használnak egyszer használatos műanyag poharakat. Az italokat, beleértve a sört és a hosszú fröccsöket is, az idén debütált rendezvénypohárba, avagy szalamandrapohárba töltik. A pohárból nem kell minden alkalommal újat venni, lehet ugyanabba kérni az italt. Természetesen otthonról is vihet magával bárki saját repoharat. A szalamandrapohárért 600 forintot számolnak fel a Soproni Pikniken, és aki nem akarja megtartani 300 forintért visszaválthatja a Hűségkút közelében található rendezvénypavilonban.