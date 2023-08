Egy fecske megeszik egy kiló szúnyogot egy idényben, hogy csak egyet mondjunk a sok érv közül, miért mindannyiunk érdeke a fecskék védelme. A fecskék jótékony hatása ugyanis többek között, hogy természetes megoldást jelentenek a kémiai szúnyoggyérítés helyett.

A madarak hazai állománya sajnos egy évtized alatt a felére csappant, ezért is jó hír, hogy újra meghirdette a győri önkormányzat környezetvédelmi bizottsága a fecskeszámláló akcióját. A szervezők azt kérik, hogy minél többen töltsék ki az önkormányzat oldalán a fecskevédelmi program menüpontban megtalálható fecskeállomány-felmérő adatlapot, hogy kiderüljön, hány madár él a városban, vannak-e fiókáik. Arra is kíváncsiak, hogy melyik városrészben élnek a madarak.

A győri fecskevédelmi program idei állományfelmérése hasznos információkkal szolgál a szakértőknek.

Korábban lapunk is indított fecskevédő kampányt, ugyanis a négy fajnak, a parti-, sarlós-, molnár- és füstifecskéknek egyre nehezebb körülményekkel kell megküzdeniük. A városi betonrengetegben a fecskék nehezen jutnak sárhoz, márpedig nemcsak az új fészek építéséhez, de a régiek felújításához is kell. A program felelőse, Laczkovics-Takács Tímea győri önkormányzati képviselő lapunknak elárulta, ezért további sárgyűjtő helyeket is kialakítanak a városban a felmérés eredményei alapján. Valamint fecskepelenkával segítik a lakosokat, és a ménfőcsanaki városrészben műfecskefészekért lehet regisztrálni. Hamarosan jönnek e kezdeményezések részletei is.