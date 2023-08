– Augusztus utolsó péntekjén a győri állatkert a szokásos látványetetések és show-k mellett további különleges programokkal készült mindazoknak, akik nem félnek feszegetni a saját határaikat, nem riadnak vissza az éjszaka hangjaitól, és ki merik állni a bátorságpróbákat

– mondták el a szervezők.

Nem maradhatnak el ilyenkor a legkülönlegesebb szereplők, az állatok sem. – A Tapizooban az úgynevezett „nemszeretem” fajokkal lehetett ismerkedni. Állati maradványokat, koponyákat, szőröket, bőröket, páncélokat tapogathattak végig a kíváncsi résztvevők – tették hozzá. A főbejáratnál bizonyos időközönként igazán állati találkozásokban lehetett részük a szerencséseknek. Nappal csak ritkán látható állatok dugták ki az orrukat, csőrüket a vackaikból, hogy az arra járókat alaposan megszaglásszák. Elcsíp­hették Kimchit, a görényt, de arra reppent még Bubu, az uhu, részt vett a találkozón Szotyi, a szurikátalány, valamint Loki és Guszti, a patkányfiúk.

A Kisalföld évekkel ezelőtt készített a Győri Állatkerttel közösen egy matricagyűjtő magazint. Az idei Állatkertek Éjszakáján az utolsó darabokat egyfajta kincsként vihették haza a gyerekek este, a több száz példányt az állatkert dolgozói osztották szét.

Betekintés a kulisszák mögé

Megnyíltak azok a kapuk is, amik mindig zárva vannak a győri állatkertben a látogatók előtt. A Kulisszák mögött programon beleshettek, hol készülnek az ételek, hol zajlanak az állatorvosi vizsgálatok, valamint az elefántházba is beléphettek. A ragadozók vacsorája is része volt idén Győrben az Állatkertek Éjszakája programnak. Sokakat vonzott a tigrisek, oroszlánok és a vadkutyák látványetetése. Végül izgalmas, tündérfényes éjszakai túrával zárult a nap.

Világszámok Töltéstaván

A Kimba Elefánt Parkban a már jól ismert elefánt- és fókabemutatók mellett westernshow-kat tartottak. Az Állatkertek Éjszakája apropóján értékes tombolahúzás és zenés koncert is várta a cirkuszi sátorban a látogatókat Konyot Lili jóvoltából. A porondon egymást követték a cirkuszművészek: fellépett Robi Berousek artista, a Casselly család lovas akrobataszámával kápráztatta el a közönséget, amivel idén a monte-carlói cirkuszfesztiválon Arany Bohóc díjat nyertek, valamint a szuperhősök rajongói találkozhattak Pókemberrel is.