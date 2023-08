Győr - 30. Barokk Esküvő

08. 11–12., péntek-szombat, 15.00–23.00

Belváros

A Barokk Esküvő már harminc éve a győri hagyományőrző rendezvények zászlóshajója.

A jubileumi, 30. Barokk Esküvő párja Pelczéder Lili és Imre Martin. A kiválasztott jegyesek egy hagyományos, XVII. századi ceremónia keretében kötnek házasságot. A látványos belvárosi, kosztümös felvonulás idén sem marad el. A barokk kert és a kézművesvásár adja a program egyik legszebb keretét. A péntek esti szerenádot követően a pár szombaton, a felvonulás után mondja ki a boldogító igent.

Programok:

08. 11., péntek

15.00–20.00 Széchenyi tér: Kézművesvásár.

17.00 Széchenyi tér: „Mária Terézia” bevonulása. Közreműködik: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola trombita tanszaka. Vezető: Horváth László.

17.30 Széchenyi tér: Generációk barokk tánca. Közreműködik: Győri Barocco Csoport, Kisalföld Táncegyüttes, Grácia Művészeti Iskola, Camerata Sumynona Régizene Együttes.

18.00 Széchenyi tér: A Camerata Sumynona Régizene Együttes koncertje.

18.30 Barokk felvonulás a belváros utcáin. Útvonal: Széchenyi tér–Kazinczy utca–Baross út.

20.00 Széchenyi tér: Szerenád a menyasszonynak a Trio Sospiri „Amor, ch’attendi, Amor che fai?” – „Ámor, mire vársz, Ámor, mit csinálsz?” című előadásával.

21.00 Baross út: Barokk táncház. Közreműködik a Camerata Sumynona Régizene Együttes.

08. 12., szombat

10.00–20.00 Széchenyi tér: Kézművesvásár.

10.00 Lloyd Palota erkélye: Fanfárzene köszönti az ünnepnapot.

10.10 Széchenyi tér: Angyalok tánca.

10.30 Széchenyi tér, Apátúr-ház előtti színpad: Az aranyszőrű bárány – a Népmese Színház előadása.

11.00 Baross út: Barokk táncok. Közreműködik: Kisalföld Táncegyüttes, Camerata Sumynona Régizene Együttes.

11.30 Széchenyi tér: Angyalok tánca. Közreműködik: Grácia Művészeti Iskola.

16.10 Széchenyi tér: Fanfárzene. Közreműködik: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola trombita tanszaka.

16.20 Széchenyi tér, Apátúr-ház melletti színpad: Vásári bábcirkusz – a Ládafia Bábszínház előadása.

17.30 Széchenyi tér: Bolond esküvő – a Barokk Esküvő ceremóniájának paródiája. Közreműködnek a dunaszerdahelyi Rivalda Színház színészei.

17.50 Széchenyi tér, Apátúr-ház melletti színpad: Angyalok tánca.

18.00 Széchenyi tér: Szarka Gyula Bor és a leányka című koncertje.

18.30 Városháza előtti tér: Barokk táncok. Közreműködik: Kisalföld Táncegyüttes.

19.00 Barokk felvonulás. Útvonal: Városház tér–Aradi vértanúk útja–Árpád út–Baross Gábor út–Kazinczy utca–Bécsi kapu tér–Király utca–Jedlik Ányos utca–Dunakapu tér.

19.30 Bécsi kapu tér: Barokk táncbemutató. Közreműködik: Kisalföld Táncegyüttes.

19.30 Dunakapu tér: Újragondolt barokk – Kovács Bálint és Szovák Petra (furulya, fagott), Németh Zsombor (hegedű, mélyhegedű) előadásában.

20.00 Dunakapu tér: 30. Barokk Esküvő. A ceremónia során kiderül, hogyan fogadott egymásnak örök hűséget egykor a XVII. században egy magyar főúri pár.

21.00 Dunakapu tér: Barokk mulatság tánccal.

EGYÉB

Győri Havervagy Piknik 3.0

08. 11., péntek, 19.00

Radó-sziget

Idén másodszorra összeülünk egy jó hangulatú közös piknikezésre a Radó-szigeten a Vénusz-szobor mellett. A júliusihoz hasonlóan most is lesz „mini klikkmentes” (vagyis kb. 20 perc beszélgetés random pokróctársasággal), így minden régi és új havernak és haverinának lesz lehetősége beszélgetni, ismerkedni.

Utána kötetlen lesz a program: beszélgetés, evés, ivás, játék, zene.

A program most is ingyenes, de egy kis csipegetnivalót, innivalót, pokrócot hozz magaddal, és nem csak magadnak!

ZENE

Arrabona Brass – Nyáresti rézfúvósszerenád

08. 12., szombat, 20.30

Bezerédj-kastély (Győri út 90.)

Komoly- és könnyűzenei dallamok, slágerek, filmzenék csendülnek fel a Győri Filharmonikus Zenekar kiváló zenészeinek előadásban. Eső esetén a koncertet a nagypincében tartják. A belépés díjtalan.

SPORT

Tekerj a Zöldbe!

08. 13., vasárnap, 9.45

Audi-aréna

Kerékpártúra Gönyűre, majd Vénekre. Véneki torkolati műtárgy és Gönyűn a Széchenyi jégtörő hajó bemutatása.

Találkozó 9.45 órakor, indulás 10 órakor az Audi-arénától. Táv: 38 km.

A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen kell a telefonszám, név és életkor megadásával.

Jánossomorja

VIII. Jánossomorjai Lovastalálkozó

08. 12., szombat

Jánossomorja, Legelő u. vége

Programok:

10.00 Lovasfelvonulás. Útvonal: Nándor u.–Szabadság u.–Malom u.–Fehérkereszt u.–Legelő u.

11.00 Fogathajtásos vetélkedő, I. kör.

12.00 Ebéd.

13.00 Ügyességi vetélkedő.

14.30 Quad és lóerőpróba.

15.00 Lovas ügyességi bemutató.

17.00 Fogathajtásos vetélkedő, II. kör.

17.30 A rendezvény zárása.

Sétakocsikázás és mini ugrálóvár is várja az érdeklődőket.

Sopron

KONCERT

Kórusvarázslat Ady Endrétől Michael Jacksonig

08. 10., csütörtök, 19.00

Lenck-villa

Először lép fel Sopronban a dinamikus komoly- és könnyűzenei feldolgozásairól és látványos előadásairól ismert pécsi VoiSingers kórus. Az együttes védjegyét a kezdetek óta az egészen különleges, zenei formákba öntött átiratok jelentik. A koncert programjában népdalok feldolgozásai, versek kórusátiratai – például Ady Endrétől – éppúgy megtalálhatóak, mint Michael Jackson és a Queen zenekar világslágereinek kórusos egyvelegei és a 2010-es évek legsikeresebb modern a cappella együttese, az amerikai Pentatonix hangzását idéző feldolgozások.

Pannonhalma

FILM

Liget mozi

08. 12., szombat, 21.00

Pannonhalma, liget

A Mamma Mia! – Sose hagyjuk ABBA című amerikai zenés vígjáték vetítése. A vetítés ingyenes.

Koroncó

CSALÁDI

XI. Koroncói Bodzafesztivál

08. 12., szombat

Polgármesteri hivatal mögötti szabadidőpark

Programok:

12.30 Főzőverseny.

13.40 Köszöntő.

13.45 Romungro Gipsy Band.

14.00–18.00 Kézműves-foglalkozások, -bemutatók.

15.00–19.00 Betekintési lehetőség a bodzapálinka főzésének titkaiba a Rézágyú Pálinkaudvarban (Koroncó, Rákóczi u. 26.).

16.00–20.00 Arcfestés

17.00 Csepregi Éva-koncert.

17.00–20.00 Sorselemzés.

18.00 Kitüntetések átadása, főzőverseny, süteménysütő verseny eredményhirdetése.

18.15 A Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Koroncói Polgárőr Egyesület közös bemutatója.

18.45 Pacsirták-koncert.

20.00 Hevesi Tamás fellépése.

21.00 Herceg-koncert.

22.00 A Fáraó együttes fellépése.

A nap folyamán 15 órától a készlet erejéig bodzapálinka-, bodzaszörpkóstolási lehetőség.

Dunaszeg - Jótékonysági halnap

08. 12., szombat

Programok

7.15 Nyílt, amatőr, korosztályos horgászverseny. Regisztráció 6.45-től.

11.30 Terepautózás UAZ-zal, légvár, a dunaszegi iskola szülői közösségének sütemény- és rétesvására, a Szigetköz Airsoft egyesület bemutatója, veteránautó-kiállítás.

11.30 Horgászverseny eredményhirdetése.

12.00 Németh Rudolf prímás és zenekara.

14.0 Jégh Dávid pop-musical műsora.

15.00 A Dunaszegi Színjátszókör műsora.

16.00 Sztárvendég: Happy Gang.