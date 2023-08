A napokban olvastam egy kedves történetet, ami egy olyan kisfiúról szólt, aki már tízévesen tudta, hogy híres vízilabdázó szeretne lenni, és ezt a példaképének köszönhette. Az akkori kisfiú álma most valóra vált, hiszen gyermekkori példaképével együtt vált világbajnokká és állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Mindazok mellett, hogy ez a hír melengette a szívemet, el is gondolkodtatott.

Mit jelent valójában az, hogy példakép? Az értelmező szótárban ezt olvashatjuk: Olyan személy, aki cselekvéseivel, magatartásával, életével példát mutat, aki méltó a követésre. De ki dönti el, hogy ki a jó példakép? Az enyém például az anyukám volt. Felnéztem rá, tőle tanultam mindent. Ma is sokszor hallom a hangját, az emlékezetemben élnek azok a mondatok, amelyekkel valamire felhívta a figyelmemet vagy csak tanított, terelgetett. Persze sok hasznos tanácsot elengedtem a fülem mellett, de valahol legbelül azok is megvannak.

A tapasztalatom az, hogy a világ kicsit megváltozott ezen a téren is. Példaképként sok mindenkire tekinthetünk. Ha a saját gyerekeimet nézem, számukra már a TikTok-„sztárok”, az influenszerek az etalon, amivel nincs baj abban az esetben, ha valóban tanítanak is valamit a rá példaképként tekintő gyerekeknek. A példaképekre hatalmas felelősség hárul. A fiatalok nemcsak követik és utánozzák őket, hanem hallgatnak is rájuk, befolyásolja őket a véleményük. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a példaképként választott személyek hitelesek legyenek, az általuk előállított tartalommal pedig értéket teremtsenek és közvetítsenek.