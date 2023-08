A Kisalföld 1983. augusztus 2-án számolt be arról, hogy hármas ikrek jöttek világra Győrben.

Az ikerlányok napjainkban már mosolygós édesanyák: Mónika, Nikolett és Szilvia történetét immáron négy évtizede követi lapunk.

A harmincadik születésnapjukon, 2013-ban is meglátogattuk a hármas ikreket, mint ahogy ezúttal is felköszöntöttük őket.

Édesanyjuk, Soós Erzsébet örömmel szervezte a találkozót, s természetesen volt miről beszélgetnünk az elmúlt évtizedből.

A legfontosabb, hogy egy évtized múlva is közösen, egészségben ünnepelhessünk - mondták nagy egyetértésben a lányok.

A mai napig ritkának számít a hármas fogantatás

„Amennyire tudom, napjainkban is ritkának számít a hármas fogantatás, különösen természetesen úton. Az biztos, hogy a Petz-kórházban Móni, Niki és Szilvi érkezése előtt 1981-ben jöttek világra utoljára hármas ikrek. Ők soproni babák voltak. Onnan tudom ezt, hogy a szüleiktől kaptuk a lányok első babakocsiját. Itt a lakótelepen, ha megjelentünk a hatalmas járgánnyal, sokan állítottak meg bennünket, mindenkinek volt néhány kedves szava, mosolya a csajokhoz.

Jólesett ez a törődés, miközben belül tele voltam kétségekkel, hogy fel tudjuk-e vajon nevelni a lányokat, meg tudunk-e nekik adni mindent ahhoz, hogy boldogok legyenek. Négy évtizeddel a születésük után mondhatom, hogy megállják a helyüket az életben, jó anyák, tisztességes emberek, becsülettel dolgoznak. Aminek pedig külön örülök, hogy mindig találnak új célokat, keresik a kihívásokat” – mondta a lányai­ról Soós Erzsébet.

A győri hármas ikrek nem sokkal a születésük után, 1983-ban: Mónika (balról), Niki és Szilvi.

„Gyerekbandává” nőtt a csipet-csapat

Amikor lapunk munkatársai tíz éve utoljára találkoztak Mónival, Nikivel és Szilvivel, három gyermeket hoztak magukkal. Szilvi fia, Balázs akkor 6 éves volt, Mónika fia, Roland közelített az első születésnapjához, míg Niki kislánya, Lia 8 hónapos múlt 2013 augusztusának elején. Az akkori csipet csapat mostanra kisebb „gyerekbandává” nőtt.

Roland húga, Annácska 2014 januárjában jött világra, Lia kisöccse, Vazul is augusztus elsején született 2016-ban – a nyár utolsó hónapjának első napja tehát több szempontból is misztikus szám a győri hármas ikrek életében –, míg a ma már komoly fiatalemberré érő Balázs kistestvére, Panka négyéves lesz novemberben.

A győri hármas ikrek gyermekeikkel és édesanyjukkal egy marcalvárosi játszótéren.

Fotó: Csapó Balázs

Lényegesek a célok is

„A gyerekeink között is erős kötelék alakult ki, szívesen töltik az időt egymás társaságában. Persze erre mi is tudatosan figyelünk a közös családi programok szervezésével” – hallottuk Nikolett-től. „Balázs fiam szokta mondani poénból, hogy néha az az érzése, hogy neki három anyukája van” – vette át a szót nevetve Szilvi. „Este, sötétben akadt már rá példa, hogy a gyerekeink összekevertek minket” – említett újabb aranyos családi sztorit Nikolett. Utóbbi eset gyenge fényviszonyok mellett Mónikával és Nikolett-tel eshet meg; kettejüket a mai napig összetévesztik barátaik és ismerőseik is.

Érdekesség, hogy Szilvia és Mónika egy burokban nőtt édesanyjuk pocakjában, mégsem hasonlítanak egymásra. A külön burokban gyarapodó Nikoletten és Mónikán azonban nem lehet nem észrevenni az azonos vonásokat. „Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy a gyerkőcök mellett sem tettünk le a terveinkről, igyekszünk képezni magunkat, megvalósítani az álmainkat” – emelte ki Mónika. Ha tíz év múlva is találkozunk, hogy képzelik el az életüket akkor? – kérdeztük végszóra. „Lényegesek a célok, ám a legfontosabb, hogy egy évtized múlva is közösen, egészségben ünnepelhessünk majd” – válaszolták a lányok nagy egyetértésben. Igazuk van.

A Kisalföld 1983. augusztus 3-i számában mutatta be fotóval az ikreket.

Sokáig sikerült késleltetni a szülést

„A terhesség 37. hetében határoztunk úgy, hogy megindítjuk a szülést. Szakmai érdekesség: meglehetősen ritka, hogy hármas ikreknél ilyen sokáig sikerül késleltetni a szülést. Ugyancsak orvosi különlegesség, hogy a három kislány – a 2,6 kilós Mónika, a 3 kilós Szilvia, valamint a 2,1 kilós Nikolett – együttes súlya 7 kiló 70 dekával rekordnagyságú” – nyilatkozta a Kisalföldnek négy évtizede a babák világrajövetelekor dr. Bücs Gábor főorvos.