GASZTRO

Győri Bortörténelmi Napok

08. 24–27., csütörtök-vasárnap

Dunakapu tér, Széchenyi tér

A Magyarország legfontosabb borvidékeit képviselő pincészetek a Széchenyi és Dunakapu téren várják a látogatókat kiváló nedűikkel. Az idei kínálat proseccóval és pezsgővel is bővül. A korábbiakhoz képest változás, hogy a Széchenyi teret DJ-k töltik meg zenével, míg a Dunakapu téren színpadi koncertek lesznek. Augusztus 24. és 27. között négy külön zenei irányzat várja a közönséget – a rockabilly, világzene, swing & jazz tematikára építik a napokat. A borlovagrend felvonulása, az új tagok avatása és az azt követő szentmise hagyományosan részei lesznek a programnak.

08. 26., szombat

16.30 Borlovagrendi felvonulás (vármegyeház előtti tér–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér).

16.00–2.00 Borutca – Baross út, Bor & Gasztro.

16.00–23.00 Bor-Chill-Zone – Széchenyi tér, Wine & Music – DJ Bob (Mandala Random Jazz).

19.00 Bor Live – Dunakapu tér. Nyárzáró koncert – Best of Geszti. Warm up: Náksi.