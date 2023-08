A szakember elmondta, hogy ugyan nagy mennyiséget nem tudunk termelni egy magaságyásban, de akár 15-20 féle zöldséget, fűszernövényt is bele tudunk ültetni, ami egy család asztalát már ellátja. Aki szeretne többet termeszteni, akár befőzés gyanánt, annak már érdemesebb 3-4 magaságyást is beültetni.

- Azért is helyezünk ki magaságyást közterületre, hogy ezzel is népszerűsítsük a növénytermesztés egyik legkényelmesebb módját, amely a városi kertekben is elfér. Nem csak hasznos, de szép is, remélem, ennek mintájára minél többen készítenek otthon, hiszen bármekkora helyen lehet termeszteni ezzel a megoldással - emelte ki dr. Szálasy László, a város Környezetvédelmi Bizottságának elnöke. Hozzátette, hogy az új ágyást Radnóti Ákos alpolgármesteri keretéből valósították meg.

Ujhelyy Károly győri kertbarát, a Kertészek és Kertbarátok Országos elnökségének tagja elmondta, hogy számtalan formája van a magaságyásoknak, akár már egy virágláda is betölthet ilyen funkciót. -A lényege, hogy megfelelő talajrétegeket biztosítsunk az ágyásban, amely kellő élőflórával biztosítja a növényeknek szükséges tápanyagot. Érdemes komposztot, vagy termékenyebb szabadföldet is hozzákeverni. Emellett érdemes kísérletezni is, és próbálgatni, mely növények érzik benne magukat a legjobban. De szinte nincs olyan zöldség, amit ne lehetne benne termelni - hangsúlyozta a szakember.

A kertbarátok közül is sokan kipróbálták már és csak az előnyeiről tudnak beszámolni. Ha esetleg valaki már gondolkodott arról, hogy belevág a magaságyás projektbe, ne halassza tovább. Kezdőknek hasznos tippekkel, tanácsokkal szívesen segítenek az egyesület tagjai, de az őszi programjaikon is számos érdekességről tanulhatnak az érdeklődők.