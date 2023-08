- Az első alkalommal még ismerősök vettek rá a beöltözésre, akkor annyira megtetszett, hogy azóta is minden évben jövök. Volt olyan év, amikor nem volt már a méretemben ruha, ezért úgy döntöttem beszerzek egy sajátot. Így az öltözködés is valamivel rövidebb ideig tart. Maga az öltözet inkább vastag mint kényelmetlen, a harisnya az ami a férfi ruházatban szorosabb – mondta el Csaba.

A pár egy órától egészen estig marad. Elmondták, most kifejezetten kellemes az idő. Volt olyan év, amikor 40 fok körül volt a Barokk Esküvő hétvégéjén, de akkor is jöttek.

- Sokat kell inni, időnként az árnyékba is lelünk kicsit. Ha az ember kicsit átállítja az agyát és nem a melegre koncentrál, nem olyan vészes. Persze a fűző szoros és az alsószoknya is melegíti az embert, de a szépségért szenvedi kell egy kicsit – teszi hozzá Edit, aki azt is elárulja, hogy a csodálatos frizurája körülbelül egy óra alatt készült el, a ruha felvétele is körülbelül ugyanennyi időt vett igénybe. – Ezek a ruhák igazán szép tartásra késztetik az embert. A járvány óta mintha kicsit kevesebben öltöznénk be, viszont örömteli, hogy egyre több a férfi a jelentkezők közt.

Mindketten azt mondják, nincs kedvenc eseményük a Barokk Esküvőn, minden percét egyformán élvezik.

A kosztümös statiszták mellett koncertekkel, korabeli ruhák bemutatásával és táncházzal várták az érdeklődőket.

- Tegnap már voltunk a táncházban és valószínűleg ma is maradunk, mert nagyon élveztük – mondta el Horváth Renáta – Két éve vagyunk aktív résztvevői a rendezvénynek a kislányommal. Jó kicsit visszapillantani és a trendi ruhák helyett, korhű jelmezeket látni. Délelőtt egy interaktív népmese előadáson voltunk, az is tetszett.

- Nagyon jó volt – teszi hozzá a hat éves Blanka, aki azt is elárulta, hogy neki a nénik szép ruhája tetszik a legjobban.

Este hét órakor a Városháza elől indult a színpompás Barokk felvonulás volt, mely Dunakapu térre érkezett meg. Este fénypontja pedig maga a Barokk Esküvő volt, ahol a kosztümös násznép és rengeteg néző előtt fogadott egymásnak örök hűséget Pelczéder Lili és Imre Martin. Az esküvő után pedig következett a tánc és a mulatság.