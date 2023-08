Az év minden időszakában élményt nyújt a vadaspark.

– Minősített erdészeti erdei iskolaként folyamatos kapcsolatban vagyunk az óvodákkal, iskolákkal és középiskolákkal. Tapasztaljuk, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a természetközeli oktatás iránt. Hiánypótló volt az Erdő Háza mint vadaspark és oktatási helyszín is, ahol nemcsak Sopronból, de az egész vármegyéből tudtunk gyerekeket fogadni. Azonban nemcsak a kicsiket igyekszünk megszólítani, hanem a felnőtteket is, akik többek között betekintést nyerhetnek az erdő- és vadgazdálkodási tevékenységeinkbe is – mondta el dr. Takács Viktor erdeiiskola-vezető.

Az Erdő Háza a Soproni Egyetemmel is szoros együttműködésben dolgozik. Az erdő- és vadgazdamérnök-hallgatók a vadasparkban testközelből is megismerkedhetnek a tankönyvben tanultakkal, illetve a pedagógiai és közgazdaság-tudományi kar hallgatóinak is adott a lehetőség gyakorlatot végezni a látogatóközpontban.

– Az év minden időszakában élményt nyújt a vadaspark. Tavasszal és nyár elején születnek a kicsinyek, ősszel pedig kezdődik a bőgés és barcogás. A gímszarvasoknál ugyan még fiatal a bika, de bízunk benne, hogy a szeptemberi bőgés eredményeként jövőre ott is születnek borjak. Hasonló a helyzet a vaddisznóknál is, ahol szintén várható az állománybővülés – avatott be dr. Takács Viktor.