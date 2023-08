Podcast stúdiónk vendégei voltak a Leczky fivérek, Marcel és Sebastian. A magyar gyökerekkel Bécsben született testvérpár Győrben nőtt fel, de egészen kicsi koruktól kezdve Grazba is jártak zenét tanulni. Marcel nagyapja után csellón, Sebastian nagyapja testvére után hegedűn játszik és nem is akármilyen színvonalon. A fiatal zenészek sorra nyerték a versenyeket, a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola után mindketten külföldön folytatták felsőfokú tanulmányaikat. Leczky Marcel csellóművész számos nemzetközi verseny győztese, többek között a londoni Withgift Verseny első- és nagydíjasa, jelenleg Ausztriában tanul. Leczky Sebastian számos nemzetközi hegedű- és kamaraverseny győztese és díjazottja jelenleg az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait.

A Kodály String Duo-t 2022-ben, Bécsben hívták életre. Az egyedülálló formáció megalakulása után pár hónappal már olyan híres helyszíneken léptek fel, mint a bécsi Musikverein, elismerően beszéltek róluk a világ vezető klasszikus zenei újságai, mint a „The Strad Magazine“ és a „Violin Channel“ is. A tavalyi évben megalapították a „Bach és Fiai ciklusukat“, amellyel többek között olyan neves helyeken is felléptek, mint a bécsi Szent István Székesegyház, valamint megalapították a KSDV-contemporary modern zenei projektjüket is, amelyre négyszáznál is több kompozíció érkezett, köztük kifejezetten nekik dedikált darabok is. Tavaly nyáron két londoni versenyt is megnyertek, valamint Varsóban második díjat értek el.

Idei nyári szezonjukban több nemzetközi turnéjuk is volt, Tiranában is játszottak, ahol a fiatal koruk ellenére a Művészeti Egyetemen mesterkurzust is tartottak az intézmény hallgatóinak, valamint Münchenbe, a neves Erben Music Festival koncertsorozatára is meghívást kaptak.

Számos nemzetközi koncertjeik mellett sokszor visszatérnek Magyarországra, ahova családi és származási kötelék fűzi őket.