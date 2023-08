Mivel egyre több terméket rendelnek az emberek interneten, egyre nagyobb környezeti terhelést és forgalmat jelent a kiszállításuk. Ennek csökkentésére a bécsi tömegközlekedési vállalat, a Wiener Linien tavaly azzal az ötlettel állt elő, hogy mi lenne, ha például munkába jövet-menet az utasok vinnének magukkal egy-egy csomagot. A küldeményt az indulási megállóban lévő csomagboxból vennék fel és az érkezési megállóban lévő boxba kézbesítenék.

A Wiener Linien és a Frauenhofer Austria kutatóintézet készített is egy megvalósíthatósági tanulmányt arról, hogy egyáltalán hajlandóak lennének-e futárkodni az utasok. Az online megkérdezésből kiderült, hogy szívesen partnerek lennének a csomagszállításban. A legtöbben reggel hat és kilenc, illetve délután öt és este nyolc óra között vállalnák a futárkodást, és nyolcvan százalékukat nem érdekli, hogy mit szállítanak. Az is kiderült, hogy a megkérdezettek háromnegyede elvárna valamiféle ellentételezést a szolgálataiért.

Bécsben a buszok, villamosok utasaival szállíttatnák az interneten rendelt csomagokat © Wiener Linien / Topf

Fotó: Thomas Topf

Mivel a küldeményeket nem csak Bécsben, hanem az osztrák fővároson kívül, más tartományokban is szállítani kellene, az Osztrák Posta is beszállt a projektbe. Szeptember közepéig egy online kérdőiv segítségével azt mérik fel, hogy a speciális futárok miért, mikor vinnének magukkal csomagokat, maximum mekkorát és milyen ellentételezést várnak érte. A felméréssel párhuzamosan megkezdték az új szolgáltatáshoz szükséges alkalmazás és a csomagboxok fejlesztését is. Mivel utóbbiak napelemesek lennének, nem lenne szükség elektromos áramra a működésükhöz, így bárhol fel lehetne állítani őket.

Ha minden a tervek szerint halad, 2024 őszén kezdhetik meg az új csomagszállítási rendszer tesztelését.