A baráti kör tagjai szívükön viselik Emma sorsát, akit már kicsi kora óta ismernek. A jótékonysági kezdeményezést azért is tartják fontosnak a bőrmellényesek, mert tudják, hogy sosem lesz önálló, viszont a rendszeres speciális kezelésekkel szépen javulnak a kislány képességei. – Emma is megnézte a motoros gurulást, ami nagyon tetszett neki. Végig integetett nekünk, és mosolygott. Másnap vittük el a családjának az adományokat, amit Emma édesanyja, Edina meghatódva vett át, és elmondta, hogy a pénzösszeget a speciá­lis mozgásterápiára fordítják – mondta el Szelenczei Nándor.

Az adomány több részletből adódott össze: a bőrmellényesek a felvonulás után körbevittek egy sisakot, amibe mindenki bedobhatta a felajánlását, valamint volt becsületkasszás vacsora és kihelyezett pénzgyűjtő is, de még a fellépő zenészek is támogatták a kislányt. – A nyílt napunkra egy húsbolttól kaptunk húst, amiből gulyás és csilis bab készült. Ezekhez kihelyeztünk egy becsületkasszát is. Az ételeknek is nagyon nagy sikerük volt, és hamar elfogytak. Jövőre is szeretnénk majd megrendezni ezt az eseményünket – tette hozzá Szelenczei Nándor.