– A nagy múltú iskolánk, amely ebben az évtizedben 200 éves fennállását ünnepli, eddig kizárólag klasszikus zenei oktatást nyújtott, de régi vágyunk volt, hogy elindítsuk a jazz tanszakot is – mondta el lapunknak Lampert Tünde, a Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

A jazz tanszakon három képzés indul el ősszel: a jazz-zongorát Bódás Zsuzsanna, a gitárt Cséplő Norbert, a szaxofont Molnár Tamás oktatja majd. Lampert Tünde hozzáfűzte, a jövőben szeretnék majd bővíteni a képzés palettáját. – A műfaj könnyedebb és szabadabb, így sokan szeretik akár háttérzenének vagy alapszinten művelni. A képzés során a tíz és húsz év közötti korosztály a célcsoport, de a felnőttek is lehetőséget kapnak a tanulásra. Az utóbbi korcsoportban jellemző, hogy a klasszikus zene iránti szeretetük kimerül a koncertekben, de a jazznek többen elsajátítanák az alapjait – mondta az igazgató, aki kitért a műfaj sajátosságára is. – A varázsa az improvizációban rejlik, ami átadja a zenész pillanatnyi érzéseit. Ennek is vannak egyedi jellemzői, amit a növendékek elsajátíthatnak a soproni Horváth József AMI-ban.

A tanszakra a beiratkozás augusztus 21. és 25. között volt, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel az augusztus 28-i héten pótbeiratkozást tartanak az iskolában.

A tanszak leendő oktatói augusztus 30-án instrumentális (hangszeres) bemutatkozó koncertet tartanak a Szélmalom utca 17. szám alatt található iskolában, ahol a vendég zenekar, a Wine o’Clock is fellép majd, akik műsorában hasonló zenei stílusban a négyszólamú éneklés kerül előtérbe. Az érdeklődőknek az év folyamán rendszeresen lehetőségük lesz betekintést nyerni a tanszak koncertjeire is.