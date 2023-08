– Fontos lenne, hogy a diákok a nehéz iskolatáskáikat ne egy oldalon vigyék a kezükben vagy a vállukon. Az első négy osztályban, de később is, elsősorban a hátitáskák javasoltak. Sok egyetemista guruló táskát húz maga után, ami a középiskolásoknak is ajánlható. Az a legnagyobb baj, amikor valaki hanyagul csak feldobja a vállára a táskáját, de az sem jó, ha a kezében viszi. Ortopédiai szempontból az lenne a kívánatos, hogy a terhelés a gerincoszlop tengelyébe kerüljön, ne kelljen a másik oldali izomzattal kompenzálni – állapította meg kérdésünkre dr. Szántó Sándor ortopéd szakorvos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az sem mindegy, hogyan veszik fel a fiatalok a hátitáskát.

Az Sz és M Szema-Ker Kft. Győrben harminc éve foglalkozik papír- és írószeráruk, iskolai kellékek forgalmazásával, bőven van hát tapasztalatuk. Családi vállalkozásukban mindenféle árkategóriában és minőségben katonás rendben sorakoznak a ceruzák, füzetek. A szülők mindent be tudnak szerezni egy helyen. Amiből nem engednek, az az iskolatáska minősége.

– Hosszú évek óta dolgozunk ugyanazzal a márkával, mert nagyon jó minőségű. Előnyben részesítjük kínálatunkban azokat a táskákat, amelyek orvosilag is ajánlottak. Könnyen kezelhetőek, párnázott a hátuk és a vállrészük, meg vannak erősítve, belsejük jó elosztású. Az első osztályosok könnyebben használják a mágneses zárat, ami egy mozdulattal becsukódik. A táskákon vannak fényvisszaverők. A táskákhoz tudunk adni hozzáillő tornazsákot, tolltartót, kulacsot, teljes felszerelést – mondta el Szelthoffer Lászlóné, az üzlet egyik tulajdonosa.

Szelthoffer László és Szelthoffer Lászlóné közel harmincéves tapasztalattal ajánlják a táskákat a gyerekeknek, szüleiknek. Fotó: Csapó Balázs

A merev, ergonomikus és stabil talppal rendelkező táskákat ajánlják az 1–3. osztályba járóknak. Jól átláthatóan lehet bele pakolni. Megvan a helyük a füzeteknek, tolltartónak, uzsonnának, oldalt többféle zsebbel rendelkeznek. Az a jó, ha minél könnyebb a táska.

– A táskát a gyerek méretének figyelembevételével kell meghatározni, ezért jó, ha a vásárlás előtt felpróbálja. Ahogy a gyermek nő, változik a táska súlypontja, amit a vállpántokkal lehet korrigálni. Ezért fontos, hogy a vállpántokok alul-felül állíthatók legyenek. Az a jó, ha valahol deréktájon van a táska alja

– ajánlotta Szelthoffer László, az üzlet másik tulajdonosa.

Mint megtudtuk, a lányok a lovas, állatos mintás táskákat, a fiúk a NASA-s, autós, rakétás mintákat keresik, a nagyobbaknak van sokféle színnel, díszítéssel készült hátitáska. Az iskolatáskák ára általánosságban 20 ezer és 35 ezer forint között mozog.

A tulajdonosok elmondása szerint az első roham az iskolaszerekért már az óvodai ballagások után lezajlott. Általában a nagyszülők jöttek a gyerekekkel a táskáért, amit tornatáskával, tolltartóval együtt szereztek be. A második hullám július közepén volt, s most, augusztusban várható a következő roham, de vannak olyanok is, akik az utolsó pillanatra hagyják a bevásárlást.

S hogy milyen szempontokat vesznek figyelembe a szülők?

– Ne formatáska legyen, mert azok merevek, hanem íves. Ahogy a gyerek magasabb osztályba lép, több lesz a füzet, könyv, kevés lesz a hely. Ezért is van kategorizálva elsősöknek, alsósoknak, felsősöknek a táska. Legyen ergonomikus kialakítású, gerincbarát. Jó, ha van övcsat, hogy be tudja csatolni a derekánál, de szükség van palacktartóra is a kulacsnak. Nem mindegy a táska súlya, mert a könyvek, füzetek is nehezek. Az alján ne legyen műanyag „talprész”. Jól hangzik ugyan, de pluszsúlya lesz így, és sérülékeny is. Ha dobálják, hamar letörik

– mondta lapunknak a szeptembertől elsős Gellért édesanyja, Brigitta.