Az érdeklődők megismerhetik a térség hagyományait, értékeit, értékes embereit.

Augusztus 5-én például nyitott ajtókkal várta a vendégeket a jobaházai alpakafarm, a kisfaludi állatkert, Élő Imre farádi helytörténeti gyűjteménye, Losonczi Gizella jobaházai biokertészete, a szanyi Lóhere Lovasudvar, Nagy Lóránt farádi méhészete és a szanyi Rugli Dezső téglamúzeuma.

Augusztus 6-án, vasárnap ugyancsak az alpakák, a kisfaludi zoopark számít a látogatókra, de a nagyközönség megtekintheti Hövejen a Csipke Múzeumot is. Élő Imre újfent megnyitja kiállítását, ahogy a jobaházai biokertészet is látogatható. Nagy Lóránt szintén talpon lesz, és vasárnap a farádi Pipacs műhely is megosztja „titkait” látogatóival. A téglamúzeumban Rugli Dezső is számít az érdeklődőkre.

További részletekről, az egyes porták nyitvatartási idejéről az Irány a Rábaköz! ­ közösségi oldalán lehet tájékozódni.