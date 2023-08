– Az íjászat kiválóan alkalmas mind a szellemi, mind a fizikai kikapcsolódásra, de tökéletes családi és szabadidősportnak is – mondta el lapunknak Szalai János, az egyesület elnöke. – Létrehoztunk egy pályát, itt bárki belekóstolhat ebbe a világba. Honfoglalás kori ruhába öltözünk, amely süvegből, bőrruházatból, az ivótülökkel, készenléti tegezzel, nyíltegezzel felszerelt harci övből és kunkori orrú csizmából áll. Van egy jurtánk is, ahol néhány napig telefon és technika nélkül élhetjük az életünket. Remek kikapcsolódást és feltöltődést jelent mindenkinek. Harmadik éve biciklis vándortáborosokat is fogadunk, akik az ország minden területéről érkeznek. Kérdéseket tehetnek fel, kitesszük az eszközöket, fegyvereket, tőröket, szablyákat, íjakat, vesszőket, és azokról beszélgetünk. Elmondjuk, hogyan éltek, mit viseltek őseink, megismertetjük velük az akkori szokásokat – tette hozzá. – Hívnak bennünket falunapokra és sportrendezvényekre is, egy-egy alkalommal a településen élőknek mutatjuk be az ősi hagyatékot. Alkalmanként tradicionális íjászversenyeken is részt veszünk, ahol a megmérettetés mellett tapasztalatot is cserélünk – sorolta.

– Az íjászat kívülről egyszerűnek tűnik, de valójában megfeszített koncentrációra van hozzá szükség. A feszítés, a célzás és az oldás fontos része. Az íjásznak össze kell hangolnia a kezét, a szemét és az agyát a másodperc törtrészére, amíg elengedi a vesszőt. A velünk töltött idő alatt ezt is megpróbáljuk megtanítani az érdeklődőknek. A gyerekek pedig befogadóak, ügyesen és magabiztosan kezelik az íjakat a foglalkozás végére

– egészítette ki.

Az egyesület tagjai folyamatosan változnak, a jelenlegi taglétszám 20–28 fő.

– Természetesen ha valaki jelzi, hogy szeretne csatlakozni hozzánk, és eljár a foglalkozásainkra, szívesen látjuk. Előképzettségre nincs szükség. Mindenkinél van egy rövidebb időszak, amikor kipróbálhatja magát, és eldöntheti, hogy valóban szeretne-e hozzánk tartozni – zárta a beszélgetést.