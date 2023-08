Akárcsak Magyarországon, Ausztriában is sokat romlott a gyerekek és fiatalkorúak mentális állapota a koronavírus-járvány miatt. Ezért az osztrák főváros Pszichoszociális Szolgálata és a Bécsi Egyetem Gyermek- és ifjúságpszichátriai Klinikája – külföldi mintára – 2021-ben elkezdte tesztelni a gyermekpszichiátriai ellátás új formáját, az otthoni ellátást. Ennek lényege, hogy a pszichoterapeutákból, orvosokból és szociális munkásokból álló mobil pszichiátriai csapat a saját otthonukban keresi fel és foglalkozik a 7-17 éves fiatalokkal 3-6 hónapon át.

Bécsben az elmúlt két év során 36 családdal és 61 fiatal beteggel dolgoztak együtt, akik többek között étkezési zavarral, depresszóval, szorongással, autizmussal és iskolafóbiával küzdenek. A programban résztvevő gyerekek és fiatalok 90 százaléka – valamint szüleik és az őket segítő szakemberek is – úgy ítélték meg, hogy az otthoni kezelés hatására jelentősen javult a betegek pszichés állapota és a napi működési szintje is. Ráadásul a kórházban kezelt társaikhoz képest az ő körükben alacsonyabb volt azoknak az aránya, akik három hónapon belül visszaestek és újra ellátásra szorultak.

Otthon kapnak segítséget a bécsi gyerekek © PID / Votava

Az otthoni pszichiátriai ellátás egyik előnye, hogy olyan gyerekek, fiatalok is segítséget kaphatnak, akik egyébként nem mennének be a kórházba. A másik, hogy a betegek a megszokott környezetükben maradnak és a családdal közösen tanulják meg és gyakorolhatják be, min kell változtatniuk ahhoz, hogy jobban legyenek. Mivel sokkal egyszerűbb a fiatal páciensek kezelése, így sokkal korábban reagálni tudnak a pszichés problémára, ami kulcsfontosságú a siker szempontjából. Bizonyos betegeknél – például, akiknél felmerül az ön- vagy közveszélyesség – az otthoni kezelés természetesen nem helyettesítheti a kórházi ellátást.

Mivel az otthoni ellátás az elmúlt két év során nagyon hatásosnak bizonyult – és nem utolsó sorban tehermentesíti a kórházi osztályokat – tovább bővítik azt. Bécsben ősztől öt mobil csapat segíti majd a fiatal pszichiátriai betegeket és lesz egy külön evészavarokra specializálódott csapat is.