A Kisalföld érdeklődésére elmondta, jelenleg tizenhat tagot számlál a klub. Kéthetente találkoznak, szívesen kapcsolódnak be a falu programjaiba a falunaptól a szemétszedésig. Vállalják a zöldterületek, köztéri növények gondozását. A kistérségi nyugdíjas programokból is aktívan kiveszik részüket, örömmel találkoznak a térség klubjaival. Hamarosan egy csapatépítő kirándulást terveznek Szigetközbe, felfedezve annak látványosságait. Erre az ünnepre is nagyon készültek, ajándékkal kedveskedve a vendégeknek.