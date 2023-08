"Elmondhatom, hogy azóta is szinte állandó kiállítóink mindannyian. A kezdetektől igyekeztünk elérni azt is, hogy soproni alkotók csatlakozzanak hozzánk. Ez szerencsére sikerült, van négy-öt olyan soproni művész, akik évek óta kiállítanak velünk, az ő munkáik is láthatóak a tárlaton" - tette Eszik Alajos.

A Jégverem utca 2. szám alatti kiállítóteremben a tárlat szeptember 8-ig tekinthető meg, keddtől péntekig 10-től 16 óráig.