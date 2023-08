– Most, a nyári időszakban azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan nő az igény az egyéni közlekedési lehetőségek iránt – mondta el Lendvai Tímea, a TIER Mobility regionális menedzsere. – Eddig több mint 8800 felhasználónk van Győrben, akiknek zöme többször is igénybe vette már a szolgáltatásunkat. Az utazások átlagos menetideje 9,3 perc, hossza 1,7 kilométer, a teljes menetidő pedig meghaladja a 8 ezer órát. – A legnépszerűbb kölcsönzőhelyek a belváros, az egyetem környéke és Újváros. A város vezetésével szorosan egyeztetve elképzelhetőnek tartjuk, hogy a meglévő állomások mellett további városrészekre is kiterjesszük szolgáltatásunkat és bővítsük flottánkat. Szeretnénk megkönnyíteni a hozzáférést multimodális közlekedési lehetőségekhez és környezetbarát alternatívát kínálni a külvárosi autótulajdonosoknak.

Sopronban hasonló népszerűségnek örvendenek az elektromos rollerek.

– Az április 21. óta eltelt időszakban várakozás feletti a kölcsönzések száma – mondta el Rázó László, a logisztikai üzemeltetést végző GYSEV sajtószóvivője. – Július 31-ig 65 ezer utazást regisztráltunk. Az átlagos kölcsönzési idő 8 perc és több mint 124 ezer kilométernyi utat tettek már meg a bérelhető e-rollerek Sopronban.

A kezdeti 250 helyett már 300 roller áll rendelkezésre a városban, és a meglévő 90 mellett 10 új helyszínen létesítettek parkolási pontot.

– A legnépszerűbb úti cél az elektromos rollerekkel a belváros. Több esetben a cégek, kereskedelmi, vendéglátóhelyek kérésére nyitottuk meg a parkolási pontokat: jelenleg már a Sopron Plazánál, Mediterranónál, az Ipar körúti Tescónál vagy az IKEA-nál is el lehet helyezni használat után a járműveket.

Sopronban a korábbi 90 után nemrégiben 10 új helyszínen létesítettek parkolási pontot az e-rollerek számára. A felvételen Schekulin Márk. Fotó: Szalay Károly

A legfontosabb kérdés azonban még mindig nyitott: milyen szabályok vonatkoznak a rolleresekre? Mindkét üzemeltető azt közölte lapunkkal, hogy még várják a szabályozást, melyről egyelőre nincs hivatalos információjuk. A kérdéssel kapcsolatban a Kisalföld megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot is. Közleményükben az áll, hogy a közlekedési eszköz jármű mivoltát és azt, hogy az milyen jármű-kategóriának minősül, kizárólag a KRESZ fogalommeghatározásai alapján kell és lehet megítélni. A hatályos KRESZ azonban nem ismer a kereskedelmi forgalomban különböző fantázianévvel megvásárolható, elektromos roller járműkategóriát, így ezen mikromobilitási eszközt bizonyos műszaki jellemzői alapján kell a KRESZ-ben nevesített jármű-kategóriák valamelyikébe besorolni. Ezért jellemzően segédmotoros kerékpárnak, de egyesek kerékpárnak vagy akár motorkerékpárnak is minősülhetnek. A rollerekkel az azonos járműkategóriára vonatkozó szabályok szerint kell közlekedni. A bekövetkezett közúti baleset esetén is a jármű KRESZ szerinti kategóriájának ismeretében dönthető el, hogy a jármű vezetőjére mely szabályok vonatkoznak.