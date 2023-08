– A Magyar Fürdőszövetség ezzel az akcióval szerette volna felhívni a figyelmet a hazai fürdőkre, hogy milyen kincs van a birtokunkban, továbbá, hogy nem csak egészséges strandolni, de szórakozni is lehet – emelte ki érdeklődésünkre Szeredi Ádám, a mosonmagyaróvári termálfürdő tulajdonosa, aki szerint az akcióhoz való csatlakozásukkal a Flexum Thermal & Spa neve mellett Mosonmagyaróvár hírnevét is vinni szerették volna, hogy minél többen megismerjék, továbbá egy élmény is nyújtani.

Szeredi Ádám arról is beszámolt, hogy a fürdő egy hektárnyi területtel bővült, melyet füvesítettek, és egy beach jellegű, homokos résszel egészültek ki, amit pénteken adtak át. A bejáratnál egy lounge jött létre, ahol a vendégek pihenni tudnak.

150 millió forintból napelemeket szereltek fel, amivel az áramfelhasználás 15 százalékát tudják biztosítani. 2023-ban a fejlesztések összege akár a 400 millió forintot is elérheti. Így tervezik az egyik élménymedence befedését is.

Sikeres rekordkísérlet - Új rekord született a Magyarországon egy időben legtöbben vízipisztolycsatát játszó fürdőzők számában: ez kerekítve összesen 5900. Egyúttal pedig a rekorddöntés is sikerült az egy helyszínen vízipisztolycsatát játszók számát tekintve. Túlszárnyalva a szigetvári fürdő eddigi rekordját a mostani új rekord kerekítve 1200, ennyien ragadtak vízipisztolyt ugyanis a hajdúszoboszlói Hungarospa fürdőben.

A rekordokat a Magyar Rekord Egyesület irányította és hitelesítette, minden egyes helyszínt online módon, internetes alkalmazáson keresztül elektronikus, valós idejű kép- és hangkapcsolattal összekötve. A Fürdőszövetség szervező központja a budapesti Palatinus strandról koordinálta a nagyszabású vízipisztolycsata akciót.