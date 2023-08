60 éve - Kilencezer pulykát nevel a csapodi szövetkezet

A csapodi Béke Termelőszövetkezetben kilencezer pulykát nevelnek. Két évvel ezelőtt még egyetlen pulyka sem volt a faluban, soha nem tartották ezt a baromfit a csapodi asszonyok. Tavaly megpróbálkozott a Béke Tsz a pulykaneveléssel, mert a földjei nagyon rosszak, kavicsosak, és a pulyka igénytelen jószág, ötezret neveltek az elmúlt esztendőben, szép eredménnyel, jó jövedelemmel, ezért növelték az idei állományt kilencezerre. Egészen pontosan: 9730 napos pulykát hozatott a szövetkezet, de az első szállítmányból elhullott 237 (ezt a csornai keltetőállomásról vitték), a második ötezerből pedig, amit Békéscsabáról szállítottak, 675 pusztult el. A pulykanevelésben még ez az elhullás sem sok, de a 675-ből 425 azért pusztult el, mert szállítás közben megfázott — ezt a kárt meg is térítette a békéscsabai vállalat. A falutól elég messze, Göbös-majorban tartják a csaknem 9000 fiatal pulykát. Egy baromfiház új, kettőt pedig régi épületekből alakítottak át. A tíz asszony feladata egyben az 1600 törzsbaromfi meg a pecsenyecsirkék gondozása is. Az idén már tízezer csirkét fölneveltek.

Tavaly sokat vesződtek a pulykákkal, amíg kitapasztalták a szakszerű gondozás módszereit. Például nagy falkákat tartottak együtt, elválasztás nélkül, és a kispulykák időnként összeszaladtak, vagy összebújtak egy-egy sarokba, tiporták egymást. Nádpadlóból rekeszeket készítettek és azzal különítették el az állatokat. De amíg ez megtörtént, napokig „borzongatták” az asszonyok a buta kis pulykákat. Ez azt jelenti, hogy beálltak a kispulykák közé és finoman, lassan terelgették őket a sarokból, szinte cirógatva akadályozták meg, hogy összebújjanak. Néha éjfélig is eltartott ez a terelgetés, amíg el nem aludtak az állatok. A nádketrecek madzagját lecsípkedték, megették a pulykák és sok elhullott közülük. Felboncoltak néhányat, a madzag megrekedt a zúzájukban. Erre aztán dróttal erősítették össze a nádpadlókat. Az idén ilyenféle gondjuk már nem volt az asszonyoknak, de most is nagy törődéssel nevelik a pulykákat. Tojást főztek nekik és túrót öntöttek az első hetekben, és éjjel-nappal fűtötték a szállásukat, hogy a hőmérséklet ne süllyedjen 34—35 fok alá. Fűtöttek a gondozók június elején is két hétig, meg július közepén a hűvösebb napokban, amikor a második szállítmány cseperedett. Jókedvűen, nevetve meséli ezt az éppen ügyeletes négy asszony: Németh Jánosné, Horváth Sándorné, Markó Istvánné és Horváth Andrásné. Sokat dolgoznak, még kapálnivalót is vállaltak személyenként egy hold kukoricát és egy hold burgonyát. A legtöbben hajnalban főznek és a fűtés idején maguk hasogatták a fát. Jókedvűek, mert bíznak abban, hogy a baromfitenyésztés jól jövedelmez a szövetkezetnek. A sertéshízlalást elhagyta a Béke Tsz, mert ahhoz nem tud abrakot előállítani. Csak tehenet, hízómarhát és baromfit tart. Csapodon 1100 ember él. Mindegyikükre nyolc pulyka jut, és ennek a nyolc baromfinak haszna is számottevő minden családban.

20 éve - Albérlet: Általában nagyobb a kínálat, mint a kereslet Tanévkezdés előtti diákgondok

Ezekben a hetekben sok fiatal könnyebbült meg, amikor megtudta, hogy sikerült bejutnia valamelyik felsőoktatási intézménybe. A várakozás azonban még nem ért véget, hiszen hamarosan az is kiderül, kit fogad közülük a kollégium. Az őszi tanévkezdéskor a leendő gólyák többsége más városba költözik. A felmérések szerint azonban a diákszállást igénylő főiskolásoknak és egyetemistáknak csupán egynegyede lakhat a kollégiumokban. Az épületek túlzsúfoltak, egy-egy hallgatóra a normaként elfogadott 4,5-del szemben a valóságban csupán 2,8 négyzetméternyi hely jut. Az intézmények a kérelmek elbírálásakor több szempontot is figyelembe vesznek A döntések kritériuma a jelentkezők lakóhelye és az iskola közötti távolság, a család szociális helyzete, ezenkívül a felső éves hallgatóknál a korábbi tanulmányi eredmény. A diákszállóról kiszorultak kénytelenek albérletet keresni, amiért a kollégiumi díj legkevesebb három-négyszeresét kénytelenek kifizetni. Rászorultsági alapon persze kérhető úgynevezett lakhatási támogatás, ennek összege felsőoktatási intézményenként és diákonként változó. A közvetítők tapasztalatai A közvetítők szerint Győrött nagyobb az albérletkínálat, mint a kereslet. Ennek hátterében több dolog is meghúzódik, közülük talán a legjellemzőbb az, hogy a kedvezményes kölcsönök miatt többen fektették ingatlanba megtakarításukat. A megyeszékhelyen egyelőre csak telefonon érdeklődnek, a főiskolások és egyetemisták általában augusztus közepétől kezdenek komolyabban nézelődni. Főbérlős változatot nagyon ritkán választanak csak a diákok. Kelendők a garzonok, oda főként ketten költöznek, ezekért 35-40 ezer plusz rezsiköltséget kell fizetni. A háromszobásokba is szívesen mennek a fiatalok, itt az 50-60 ezer forint plusz rezsis árat ötödölik, hatodolják. A legnépszerűbbek azonban a kétszobásak - 40-45 ezer plusz rezsiért - , ahol négyen laknak. Rezsivel együtt így átlagosan 15-20 ezer forintba kerül egy hallgató lakhatása. A tulajdonosok zöme három hónap kauciót előre kér a bérlőktől.

A legtöbb helyen azonban lehet alkudni az árakból, általában tíz százalékot el is engednek a hosszabb távra berendezkedőknek. Néhány szülő lakást vesz A közvetítők úgy vélik, a diákok már nem olyan nagy számban fordulnak hozzájuk, mint a korábbi években. Egyrészt több lett a kollégiumi hely, másrészt megoldják másképp a keresést, harmadsorban pedig jócskán akadnak olyanok is, akiknek a tanulmányaik idejére egy kis lakást vásárolnak a szüleik. Sopron: diákoknak kedvezmény A soproni albérletek ára változó, tizenöt- és százezer forint között mozog. A kínálat rendkívül széles, ezért mindenki találhat igényének és pénztárcájának megfelelőt. A diákok általában nagyobb kedvezménnyel vehetik ki a lakásokat: nekik személyenként mindössze 15-18 ezer forintot kell fizetniük Belvárosi lakásokhoz 45 ezer forinttól juthatnak az érdeklődők. Ennyi pénzért egy bútorozott, összkomfortos otthonba költözhetnek az albérlők A legdrágább albérletekkel a Lövérekben találkozunk. A csodálatos, panorámás lakásokért és házakért akár már százezret is elkérnek. Elfogadható árat kínálnak viszont egy megbízható lakótelepi lakásért: 35 ezer is elegendő ahhoz, hogy egy kisebb lakóhelyet vegyen igénybe az albérlő. Ami érdekesség, hogy több tulajdonos csak nem dohányzó személyek jelentkezését várja, és általában az albérlet ára mellett egy hónapos kaució letételét kéri.

10 éve - A boltban kérte meg szerelme kezét

A közösségi portál tagjai és a soproni hipermarket is hiába keresi azt a fiatal párt, akik az áruházi hangosbemondón keresztül „bonyolították” a lánykérést. A kreatív fiataloknak egyelőre „nyomuk veszett”, a további teendőket úgy tűnik, a nyilvánosság kizárásával intézik. Szokatlan, de sokak szerint fölöttébb romantikus módon kérte meg egy férfi szerelme kezét: az egyik soproni nagyáruház mikrofonjába mondta leánykérési szándékát. - Egy harminc év körüli férfi azzal a kéréssel fordult hozzánk, hadd mondja be a mikrofonba eljegyzési szándékát - mesélte az áruház alkalmazottja. - Rámutatott az egyik pénztárnál álló sorban lévő hölgyre, mint leendő menyasszonyára, kezében pedig virágcsokrot tartott. Megengedtük neki, hogy az egész áruházban hallják, komolyak a szándékai.

A hangosbeszélőn illendően bemutatkozott, megköszönte a lehetőséget az áruháznak, majd az egyik kasszánál sorban álló hölgyet a nevén szólította. A vásárlók kíváncsian néztek körül és figyelték az eseményeket. Persze az érintett hölgy észrevette, most ő a főszereplő. Ekkor a fiatalember megtette a nagy bejelentést, megkérte szerelme kezét. Ezután odament a kedveséhez, átnyújtotta a virágot, amit egy csók követett. A vásárlók közül többen is megtapsolták a romantikus jelenetet. Hangosbeszélőn ez volt az első leánykérés a közel nyolcéves áruház történetében, de két évvel ezelőtt egy „csendes” leánykérés is lezajlott. Akkor a csemegepultnál dolgozó egyik munkatársnő kezét kérte meg gavallérja, virágcsokorral a kézben. Úgy tudjuk, azóta is együtt vannak. A bemondón egyébként zene és reklám szól, vagy a munkatársakat érintő közlemény, utasítás, illetve, ha elveszik egy kisgyerek, akkor is mikrofonon kérnek segítséget.