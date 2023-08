50 éve Vezetőképző mini-VIT

„Elcserélném jó karban lévő KISZ-titkáromat egy hallgatagabb lányra,aki jó főnök tudna lenni és ellátná szervezőtitkári munkámat is. Ajánlatokat a„Lógósnak áll a világ” jeligére a kiadóba.”

Ez az apróhirdetés a múlt héten látott napvilágot a novákpusztai vezetőképző tábor faliújságán. A jelige azonban a tábor egyik lakójára sem volt jellemző: reggel nyolctól este tízig tanultak, dolgoztak a középiskolás KISZ-vezetők. A tábor jelképrendszere az idei és az eddigi VIT-ekre épült: ennek megfelelően finn, bolgár, lengyel, NDK-s, szovjet és magyar csoportokat szerveztek azoknak az országoknak a megismertetésére, ahol idáig világifjúsági találkozó volt. Minden csoport tartott nemzeti napot, ekkor a választott ország nyelvén köszöntötték reggel a tábort, kívántak jó étvágyat, délben abban az országban tartott VIT-től tettek fel kérdéseket. Este a nemzeti napot műsorral fejezték be: a választott nemzet irodalmát, tudományát, történelmét, dalait bemutató összeállításokat adtak elő a diákok. A tábor célja a következő tanév középiskolai KISZ-es feladatainak megvalósításához adandó gyakorlati útmutatás volt. Nagy feladat előtt állnak a középiskolai KISZ- alapszervezetek, az új szervezeti formát 1974-től minden iskolában bevezetik. Ezt ismertették meg a fiatalokkal az előadások, csoportfoglalkozások. Az új szervezeti formára való felkészülést segítette három érdeklődési kör is: az újjogszerkesztői, irodalmi és komolyzenei. Naponta voltak sportmérkőzések a csoportok között, a csütörtöki nap teljesen a sport és a honvédelem jegyében zajlott le, ekkor rendezték a hagyományos MHSZ- versenyt. A kérdések után a végcél Lipót volt, a fürdő. Utána nyolc kilométeres út vissza a táborba... És még volt, aki az utolsó napi értékelésnél kevesellte a tömegsport-rendezvényeket. És az elmaradhatatlan daltanulás: minden nemzeti esten új dalt tanultak a táborozók, és az addig megismerteket is elénekelték. Csoda, hogy így alig jutott „szóhoz” esténként a zenekar? De ha este nem, hát reggel pótolhatták... egyszer reggel hatkor zendített rá a zenekar. Előző este a takarodóknak ugyanis elhatározták, hogy aki annyira akar táncolni, annak mindegy hogy éjjel vagy hajnalban van-e rá alkalom... El is fáradtak a diákok a sok rendezvénytől, műsortól, tanulni- és tennivalótól. Az értékelésben mégis ez hangzott el: jövőre több időt kérnek az érdeklődési köröknek való részvételre, de a több időt ne mástól vonják el. A fáradtság ellenére éberek is voltak a táborlakók, ez az újságszerkesztői érdeklődési kör utolsó napra készített írásaiból derült ki. Mint az előbbi apróhirdetés, ez is egy idézet a lapból: „ÜGYELETESI JELENTÉS. Folyó hó 14-én este 9 óra 15 perckor egy fehér-tarka macska nem tisztázott szándékkal megközelítette a táborkapuját. Miután felkiáltásra sem fordult vissza, valamint jövetelénekcélját megnyugtatóan nem tudatta, kiirányították. Behatolási kísérletét ezután többször is megismételte majd csellel, nagyon elítélendő módon átmászott a kapun.

30 éve Határainkon kívül élő pedagógusok - Intenzív továbbképzés és kulturális programok

Mától - a Művelődési és Közoktatási Minisztérium etnikai és nemzeti kisebbségi főosztályának szervezésében - magyar ajkú, határainkon kívül élő óvónők intenzív továbbképzésére kerül sor a soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskolán. A hat napig tartó speciális oktatás során a résztvevők előadásokat hallgathatnak meg - többek között - a 3-6 éves gyermekek mozgásfejlődési sajátosságairól, az óvodai geometriai tapasztalatszerzés lehetőségeiről, a kétkultúrájú nyelvi nevelésről, a magyar néphagyományok, népszokások, jeles napok jelentőségéről, és a rogersi pszichológia szempontjainak a pedagógiai munkában való érvényesüléséről. Az előadók az óvóképző főiskola tanárai lesznek. A továbbképzés programjában - az előadásokon kívül - városnézés, diaporámás vetítés és - a Soproni Quartett tagjainak közreműködésével - nagycenki hangverseny is szerepel. A rendezvényeken előreláthatólag majd' félszáz - Erdélyből, Horvátországból, Szlovéniából, a Felvidékről és a Vajdaságból érkezett - óvónő vesz részt.

10 éve Süveg Gábor Fertőről készült fotóját beválogatták egy New York-i kiállításra - Nem a gép számít, hanem a szem

Száz országból, hétszázezer alkotó munkáiból szűrték ki azokat a fotókat, amelyeket most A kreativitás története címmel egy New York-i galériában mutatnak be. A soproni Süveg Gábor Fertő tóról készült alkotása ott van a kiállításon!

- Miért a Fertő? Mert nagyon szeretem! Régen vitorláztam, talán ott kezdődött a szerelem a tó iránt, ami azóta is tart. Amikor tehetem, megyek, ha csak pár percre, akkor csak annyira. Megtisztelő, hogy kiválasztották a fotómat, ráadásul több ezer közöl. New York az New York, ki ne szeretné, hogy ott legyen kiállítva a műve? Alkotó emberként, az eszközeimmel meg akarom mutatni a tó ezer arcát. Másrészt itt élő emberként meg is kell mutatnom azt a szépséget, ami itt van, ami a miénk. Hátha van, aki nem veszi észre... - meséli Süveg Gábor, akinek Waving water (Hullámzóvíz) című fotóját a see.me oldal hétszázezer alkotója közül, száz országból meghívott fotósok közé válogattak be az Angel Orensanz Kortárs Művészeti Alapítvány kiállítására. Az alkotószándéka tehát teljesült: A kreativitás története című New York-itárlat látogatói is megismerhetik a Fertő tó báját. A kreatív erő megállíthatatlan - ez a mondat a vezető gondolata a nemzetközi fotókiállításnak. A szervező alapítványegy honlapon figyelt fel Süveg Gábor munkájára. A Sopronban élő fotográfus - hosszabb kihagyás után - pár éve a festészet és grafika mellett foglalkozik fényképezéssel.

Munkái elsősorban hangulatokat, pillanatokat örökítenek meg, szívesen fotóz tájat, természetet. Nagy meglepetés volt azért is, mert pár éve fotózom újra aktívan, digitális és filmes géppel is. De nem a gép számít, hanem a szem. A „kép" mindig is része volt az életemnek. Volt, amikor rajz, volt, amikor festmény, és volt, amikor fotó. Igazolás az amerikai beválasztás arra nézve is, hogy jó úton járok, jól csinálom. És persze ösztönöz arra, hogy még inkább törekedjek a jobb képekre- osztotta meg gondolatait a Kisalfölddel az alkotó. A New York-i kiállítás szeptember 10-ig látogatható - ha valaki arra járna, ne felejtse el megkeresni Süveg Gábor fotóját!