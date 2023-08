„Azon dolgozunk, hogy olyan rendezvényeket is megvalósítsunk, ahol a gólyák megismerhetik a Hallgatói Önkormányzatot, és ami segíthet nekik bekapcsolódni az egyetemi közösségbe. A Gólyatali is egyike volt ezeknek, amely kiváló lehetőséget biztosított új kapcsolatok építésére. Arra fektettük a hangsúlyt, hogy az elsőévesek kötetlenül tudjanak beszélgetni és nyitni egymás felé, amit mi különböző aktivitásokkal segítettünk” – mondta el Aschenbrenner András, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakfeladati alelnöke. Ezek egyike volt az óriástársas, változatos kvízkérdésekkel. Emellett az egyetem „Tanulj Győrben, sportolj Győrben!” mottójához híven sportprogramok is várták az érdeklődőket. Lehetőség volt a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ tagjainak segítségével elkészíteni a hallgatói kártyákra kerülő fotókat is. „A rendezvény nekünk is új élmény volt, hiszen első ízben szerveztük meg, azonban már most nagy sikernek örvendett, közel 350 hallgató regisztrált” – tette hozzá.

A gólyák az ország minden pontjáról érkeztek. A tatai Nagy Letícia nemzetközi tanulmányok szakon kezdi meg tanulmányait angol nyelven szeptemberben. A szakot azért választotta, mert több terület érdekli, és úgy gondolja, hogy a képzésen olyan sokrétű tudásra tehet szert, amelyet később további tanulmányaiban és a munkaerőpiacon is remekül tud hasznosítani.

Lovranics Dávid a Vas megyei Táplánszentkeresztről érkezett az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar élelmiszermérnök szakára. Az intézmény régóta állt célkeresztjében, a képzés pedig a kar nyílt napján nyerte el a tetszését. „A Gólyatalit nagyon jó kezdeményezésnek tartom, itt azoknak is lehetősége van megismerni a szaktársakat, akik esetleg nem tudnak részt venni a Gólyahéten, én is ezek egyike vagyok” – mondta.

A csornai Erdős Krisztofer a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakának gólyája. A győri egyetemre ismerősök ajánlása alapján esett a választása, akik mind összetartó és támogató közegre leltek itt. Krisztofer a Gólyatali után az augusztus 30. és szeptember 3. közötti Gólyahéten is részt vesz, és izgatottan várja, hogy belevágjon az egyetemi életbe.







Képaláírások

Kép1: A gólyák szórakoztató programok közben ismerkedhettek elsőéves társaikkal, ezek egyike volt az óriástársas. (Fotó: Dudás Máté)

Kép2: Az első Gólyatali egyik főszervezője, Aschenbrenner András. (Fotó: Dudás Máté)

Kép3: A gólyák egyike, Nagy Letícia (jobbra) Tatáról érkezett a Széchenyi István Egyetemre. (Fotó: Dudás Máté)

Kép4–10: Képgaléria a rendezvényről (Fotók: Dudás Máté)