Két versenyszámban első helyezést ért el és a legeredményesebb női versenyző különdíját is megnyerte a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön csapata a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja által szervezett országos lőbajnokságon.

Csodálatos környezetben rendezték meg július 28-án a Márianosztrai Fegyház és Börtön lőterén a versenyt, amelyen Szívós Balázs bv. főtörzsőrmester AMD gépkarabéllyal bizonyult a legjobbnak. A Horváth Enikő Sára bv. alezredessel és Horváth Attila bv. törzszászlóssal kiegészült alakulat pisztoly csapat versenyszámban is maga mögé utasította a még versenyző 23 csapatot.

Az eredményhirdetésen végül az is kiderült, hogy hibátlan pályateljesítéssel Horváth Enikő Sára bv. alezredes a legeredményesebb női versenyző díját is kiérdemelte.

A lőgyakorlatok során különböző szituációkat is meg kellett oldaniuk a versenyzőknek.