Részletes program szombaton (augusztus 26.) Győr belvárosában

16.30 Borlovagrendi felvonulás (vármegyeház előtti tér–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér).

16.00–2.00 Borutca – Baross út, Bor & Gasztro.

16.00–23.00 Bor-Chill-Zone – Széchenyi tér, Wine & Music – DJ Bob (Mandala Random Jazz).

19.00 Bor Live – Dunakapu tér. Nyárzáró koncert – Best of Geszti. Warm up: Náksi.

Nyárzáró koncert Náksival és Best of Geszti produkcióval a Dunakapu téren

Náksi Attila az egykori SOHO PARTY frontembere, szövegírója és egyik zeneszerzője, majd a NÁKSI vs BRUNNER dj duó tagja. Számos arany- és platina státuszú mixlemezt, szerzői albumot, több száz remixet, több ezer fellépést, szereplést, élvonalbeli sikeres produceri munkákat és nagyszabású nemzetközi eredmények tudhat magáénak. Náksi Attila egy órán át a múlt klasszikus dalait pörgeti majd, többek közt az „éjjel, soha nem érhet véget” slágerrel együtt.

Náksi retro partiját követi a Best of Geszti produkció. Geszti Péter a sokoldalú előadóművész és csapata sok generációnak tud újat és régit mutatni. A Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár legnépszerűbb dalai egyszerre retro és egyszerre mai. A kilencvenes évek nagy slágerei mindenkit magukkal ragadnak, és Geszti lendületes színpadi jelenléte és humora feledteti az idők múlását.

KEZDÉS: 2023.08.26. 19:00

BEFEJEZÉS: 2023.08.26. 21:40

19:00 óra – Náksi

20:20 óra – GESZTI best of

Esőnap: 2023. augusztus 27. (vasárnap) 19:00 óra

Így változik a helyi buszmenetrend a nyárzáró koncertek végett

2023. augusztus 26-án (szombaton) 18:00 és 22:30 között rendezvény miatt a Móricz Zsigmond rakpart egy részét lezárják, ezért a 6-os jelzésű helyi járatok terelt útvonalon közlekednek.

6 ► Kismegyer

Kimaradó megállóhelyek:

Dunakapu tér

Dunapart Rezidencia

Vas Gereben utca

Ideiglenes megállóhelyek:

Rónay Jácint utca

Báthori út

6 ► Szitásdomb

Kimaradó megállóhelyek:

Vas Gereben utca

Dunapart Rezidencia

Dunakapu tér

Rónay Jácint utca

Ideiglenes megállóhelyek: