Az alapítvány sok megkeresést kapott cégektől, akik szerették volna felajánlani régi gépeiket, de nem tudták tárolni őket, ezért hívták életre a gépszobor programot. A beszélgetés során képzeletbeli túrát tettünk a városban és olyan érdekességekre is fény derült, hogy miért építették eredetileg az Ipar-csatornát, vagy hol állt a mondókából ismert győri gyufa gyár. Szót ejtettünk a győriek érzelmi kötődéséről is az ipari emlékekhez és ötletek is elhangoztak a jövőbeni hasznosításhoz.

Hallgassa meg!