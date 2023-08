A világ egyik legcsodálatosabb dolga, ha kisbaba születik. Attól a perctől kezdve, hogy kiderül a baba jötte, az öröm mellett megjelenik az aggódás, a féltés és a kérdések sokasága is. Borosné Bognár Petra öt évvel ezelőtt hozta létre Sopronban az Élet-Vár Közösségi Teret és dolgozott ki egy komplex programsorozatot, amely a várandósságtól óvodás korukig kíséri a mamákat és babákat, segítve őket abban, hogy minden úgy alakuljon, ahogy az számukra a legmegfelelőbb.

Hallgassa meg!

- Amikor az első fiam született, bennem is megfogalmazódtak kérdések, ugyan azok foglalkoztattak, mint bárki mást. Ahogy egyre jobban beleástam magam a szoptatás, a babagondozás, a babahordozás tudnivalóiba és beszélgettem más anyukákkal, láttam, hogy a rengeteg kisbaba körüli probléma, nehézség főleg az információk hiányából adódik - mesélt a kezdetekről Petra. - Beiratkoztam egy szoptatási tanácsadó képzésre és ezzel párhuzamosan elkezdtem a babahordozási tanácsadó képzést is, majd a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán elvégeztem a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakot. Budapesten találkoztam egy hasonló koncepciójú közösségi térrel és akkor tudtam, hogy én is szeretnék Sopronban egy olyan helyet, ahol minőségi programok, szolgáltatások, szakemberek vannak, akik valami olyat képviselnek, ami hiánypótló és hasznos a kismamáknak és családoknak - tette hozzá.