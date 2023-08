Az Egészégügyi Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az Anyatejes Táplálás Világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyatejes táplálás világhete is.

A napot Mórichidán is megünnepelték, a rendezvény a Vendel közösségi téren volt. Ünnepi műsort állítottak össze, tartottak hangszer "simogatót", volt lufihajtogatás, kreatív foglalkozás és lovaskocsikázás is. Knappné Zsuzsi néninek a sok lufit, Szalainé Adrinak a képeket, Sourek Lénárdnak a lovaskocsikázást köszönik a szervezők.