– A legtöbben úgy képzelik, a felfázás csak hideg időben veszélyezteti a szervezetet, pedig ezt a betegséget tízből kilenc esetben az E. coli baktérium okozza, de gyakran gomba – elsősorban a különböző Candida fajok –, vírus vagy akár parazita áll a háttérben. Ezek alulról felfelé terjedve fertőznek, de az is előfordulhat, hogy a vérben keringő baktérium a vesébe kerülve kelt gyulladást – hívja fel a figyelmet dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos. A fertőzések egy része szexuális úton terjed, olyan kórokozók váltják ki, mint például a Clamydia.

GYENGE IMMUNRENDSZER

Az immunrendszer gyengesége nagyban hozzájárulhat a betegség kialakulásához. Ilyenkor az étrend megváltoztatásával is elősegíthető a gyógyulás. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételek fogyasztása és a gyógynövények használata jó szolgálatot tehet. Érdemes minél több pro- és prebiotikumot fogyasztani, valamint a gyógynövények közül aloe verát, tőzegáfonyát, echinaceát (kasvirágot) és kökényt.

A Coli baktérium a természetes strandok gyakori kórokozója. Alsó húgyúti fertőzéseket is okozhat, főként nőknél, ilyen esetben antibiotikumos kezelés ajánlott. – Érdemes minél többet inni, mert a vizelet mennyiségének növelésével fokozható a baktériumok kiürülése a szervezetből. Vízhajtó zöldségként spárgát, zellert, vízitormát, sárgarépát, retket, paradicsomot, uborkát és salátalevelet tanácsos enni. Gyógynövényfőzetek közül hasznos lehet a cseresznyekocsány-, a nyírfalevél-, az aranyvessző-, a zsurló- vagy a csalántea. A tőzegáfonya-, a medveszőlőlevél-, a kakukk- fű- vagy a kamillatea nagyon jó vizeletfertőtlenítő hatású – tanácsolja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

A terhes női szervezet a hormonális átalakulás miatt érzékenyebb a húgyúti fertőzésekre. Emiatt vesemedence-gyulladás alakulhat ki, vagy akár a baba kisebb súllyal jöhet a világra. Különösen fontos ezért terhesség alatt ezt szűrni és még a tünetmentes eseteket is kezelni. Maga a diabétesz megléte is hajlamosít a fertőzésre, ez esetben ráadásul súlyosabb lefolyású betegségre számíthatunk. – A tünetek súlyosságát befolyásolja a beteg életkora, a megbetegedett szerv, emellett a kórokozó fajtája szerint is különbözőek lehetnek a panaszok. A húgycső vagy -hólyag gyulladása sokszor alig okoz tüneteket és néhány napon belül magától is elmúlik. Az alsó húgyutak gyulladásának legjellemzőbb tünete a gyakori vizelési inger, fájdalom, égő érzés vizeléskor, esetleg hőemelkedés, rossz közérzet. Előfordul alhasi fájdalom, a vizelet zavaros, kellemetlen szagú, esetleg véres – mondja a főorvosnő.

Ha egy-két napon belül nem javulnak a tünetek, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. – Bár a felfázás, vagyis a hideg nem oka a fertőzésnek, de a lehűlés segíti a kórokozók elszaporodását, ezért fontos mindig az időjárásnak megfelelően öltözködni és nem tanácsos sokáig ücsörögni a hideg vizű medencében. Nem javasolt visszatartani a vizeletet. Érdemes mindig pamut, természetes anyagú alsóneműket viselni és tartózkodni a szoros ruhadaraboktól – tanácsolja a belgyógyász.

SZÖVŐDMÉNYE IS LEHET

A legtöbb húgyúti fertőzés szerencsére gyorsan és nyomtalanul gyógyul. Néha azonban a fertőzés krónikussá válik, ennek következménye lehet a vesék károsodása, akár veseelégtelenség és magas vérnyomás is kialakulhat. A visszatérő gyulladások esetén mindenképpen kivizsgálás és hosszan tartó megelőző gyógyszeres kezelés szükséges.

Nem csupán a nők betegsége ez, ahogyan azt sokan gondolják, hanem bizony a férfiaké is. A hólyagot érintő bakteriális fertőzés a húgyvezetéken keresztül feljut a vesemedencébe, ahol komoly gyulladást okozhat. Hólyaghurut a férfiaknál is előfordul, de az ő esetükben mindenképpen javasolt, hogy részt vegyenek egy alapos urológiai vizsgálaton, főként, ha időről időre visszatér a gyulladás, mert akkor az is elképzelhető, hogy a betegség hátterében prosztatabetegség, hólyagkő, vagy akár hólyagrák áll. A krónikus prosztatagyulladás tünetei szinte ugyanazok, mint az egyszerű felfázásé: előfordul, hogy sem lázzal, sem heves tünetekkel nem jár, szinte panaszmentesen zajlik. Többségében azonban alhasi, heretájra, végbéltájra kisugárzó fájdalom, gyakori és vékony vizeletsugárral, hosszú ideig tartó vizelés jellemzi.

HOGYAN KEZELHETŐ?

A férfiak esetében a felfázásra lehet szedni fájdalomcsillapítókat, alkalmazhatnak különböző gyógynövényes ülőfürdőket, borogatásokat is. A megfelelő gyógyszerek segítségével általában pár nap alatt meg lehet szabadulni a kellemetlen tünetektől. Nőknél, ha a felfázás csak enyhe panaszokkal jár és nincs szövődménye, akkor antibiotikummal két-három nap alatt ki lehet lábalni belőle.