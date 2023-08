A The Bond formáció világbajnokságon is elismert produkciója mellett bemutatójával a hiphop ötven évéről is megemlékezett.

Az Auxner Bianka és Auxner Péter vezetésével 2017 óta működő egyesület sorra zsebeli be az elismeréseket a táncversenyeken.

A mosonmagyaróvári táncosok 2017-es indulásuk óta szép sikereket értek el.

A 2017-ben Mosonmagyar­óváron alakult Royal Kolibri Tánc Sportegyesület Auxner Bianka és Auxner Péter vezetésével sorra zsebeli be az elismeréseket a különféle táncversenyeken. Az osztrák ESDU szövetség Dance Star World Championship elnevezésű világbajnokságára tavasszal hat versenyszámmal kvalifikálták magukat, és kiváló eredmények születtek. Az Amita Dance Jam országos ifjúsági táncművészeti versenyen a mosonmagyaróvári tánccsoport mindkét teamje, azaz a Lil Kolibris gyerek profi csapat és a The Bond felnőtt profi csapat új versenykoreográfiával lépett színpadra, s mindkét csapat arany minősítést szerzett. Sikereiknek köszönhetően most különleges felkérést kaptak.

– Augusztus 11-én a Sziget Fesztivál keretében a dropYard stage-en Rácz Tamás, a Cypher Town rendezvényszervezője felkérésére szerepelhettünk a The Bond nevű felnőttcsapatunkkal. Ezen a napon ünnepelték a hiphop ötven évvel ezelőtti születését, és egy olyan koreográfiát kellett összeállítanunk, amely által az elmúlt fél évszázadról is megemlékeztünk.

Egy időutazásra vártuk a látogatókat, a hiphop kezdeteitől, tisztelegve Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, James Brown munkássága előtt. A világbajnoki produkciónkat is sikerült a közönség elé vinnünk a rendelkezésünkre álló nyolc percben – számolt be Auxner Bianka, a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület elnöke és táncpedagógusa, aki szerint igazi kihívást jelentett számukra ez a lehetőség. Ugyanis még ilyen nagy fesztiválon nem léptek a nagyérdemű elé.

– Érdekesség volt még, hogy nem a színpadon, hanem előtte léptünk fel, így például az is fontos szempont volt a koreográfiában, hogy mindegyik irányba táncoljunk, hogy a közönséget is bevonjuk. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a nézők mellett a szervezők részéről is. Ez új szituáció volt, de megjött a kedvünk, hogy ilyen rendezvényeken is bemutatkozzunk. Ez az előadás miden képzeletünket felülmúlta – avatott be Bianka.

A Royal Kolibri nyáron sem unatkozik: Auxner Bianka egy nemzetközi tánctáborban fejlesztette tudását, a héten a gyerek- és a juniorcsapatoknak szerveztek tábort, jövő héten pedig edzőtábor lesz.