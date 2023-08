A Magyar Rádióamatőr Szövetség tagsága meghaladja a 700 főt, és legfőbb bázisát a rádióklubok jelentik. Közülük azok válnak igazán sikeressé, ahol lelkes és lendületes fiatalok tevékenykednek, amire kiváló példa a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete Honfy József Rádióamatőr Szakosztálya is. „Mi abban próbálunk segíteni tagjainknak, hogy mindenki megtalálja a sportágban azt, ami neki örömet szerez – legyen ez akár a versenyzés vagy a rádióépítés” – mondta Németh Péter, a rádióklub vezetője és egyik alapítója. A klub tevékenysége összefonódik az egyetem SZE-SAT szakkollégiumával, mivel a műholdas modulok építése és a rádiózás szorosan kapcsolódik egymáshoz. A Széchenyi-egyetem klubja országos szinten is kiemelkedő szerepet játszik a rádióamatőrök legújabb generációjának kinevelésében, ezért is adhatott otthont a rádióamatőrök nemzetközi rendezvényének.

Németh Péter, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) Honfy József Rádióamatőr Szakosztályának vezetője és egyik alapítója.

Fotó: Dudás Máté - SZE

A Széchenyi István Egyetemen megrendezett Youngsters On the Air (YOTA) idei nyári táborában közel százhúsz 16 és 26 év közti fiatal vett részt, akik 27 országból érkeztek. „A rádióamatőrködést is utolérte az, hogy fiatalok száma csökkenni kezdett a közösségben, ezért tíz évvel ezelőtt a Magyar Rádióamatőr Szövetség mozgalmat indított a nemzetközi szövetség támogatásával a sport jövője és utánpótlása érdekében. A tábor is a népszerűsítést szolgálja. Az oktatás mellett a rendezvény nem titkolt célja a csapatépítés, olyan kötődés kialakítása a fiatalok között, melyben a közös hobbi szeretete összetartja őket az élet minden szakaszában” – osztotta meg gondolatait Molnár Csaba, a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke.

Molnár Csaba, a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke és Varró Tamás, a Magyar Rádióamatőr Szövetség YOTA-koordinátora, a tábor egyik szervezője.

Fotó: Fotó: Dudás Máté - SZE

A rendezvényen a fiataloknak a szakmai előadásokon és az interaktív feladatokon túl alkalmuk nyílt kötetlen programokon is részt venni, ahol egymás kultúráját is közelebbről megismerhették. A tábor egyik szervezője, Varró Tamás tizedik éve részese a fiatal rádióamatőrök közösségének és a Magyar Rádióamatőr Szövetség YOTA-koordinátoraként a nemzetközi rendezvények lebonyolításáért felel. „Az egyhetes eseményre Dél-Afrikától Szingapúron át Egyiptomig érkeztek lelkes rádióamatőrök, így a tábor széles körű nemzetközi kapcsolatok építésére adott lehetőséget mindenkinek. Mivel az egész sport a kapcsolódásról és a kommunikációról szól, így a fiatalok a rendezvényen túl is gyakran tartják a kapcsolatot a későbbiekben a rádiózás segítségével” – mesélte.

Vilma és Henni Finnországból érkeztek Győrbe a nemzetközi rádióamatőr táborba.

Fotó: Fotó: Dudás Máté - SZE

A program iránti érdeklődés évek óta töretlen, a legtöbben évről évre visszatérnek, akárcsak Vilma és Henni, akik Finnországból érkeztek Győrbe. Mindketten nemzetközi szervezőként tevékenykednek és már hat éve foglalkoznak rádióamatőrködéssel, ebből három éve nemzetközi szinten is. A fiatalok most először jöttek Magyarországra a rendezvénynek köszönhetően és nagyon jól érezték magukat a Széchenyi-egyetemen. „Az intézmény és környezete egyaránt elnyerte a tetszésünket, az egyetemi létesítmények modernek, csupa kellemes meglepetés ért minket” – mondta el Vilma, aki idén másodjára vett részt szervezőként a YOTA táborában.