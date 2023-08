Katona Bernadett kineziológus vezetett be minket a kineziológia alapjaiba, megtudtuk, hogy használatával hatékonyan kezelhetjük a mindennapi és a mélyen bennünk lévő feszültséget. Emellett segít a lelki harmónia megtalálásában, önbizalomhiány, életkori krízisek vagy kapcsolati problémák esetén, de képességeink fejlesztésében és önmagunk mélyebb megismerésében is.

– A kineziológia ötvözi a hagyományos kínai gyógyászat ismereteit és a nyugati kutatások eredményeit. Eszköze az izomtesztelés, aminek segítségével felmérhető, hogy a test energiarendszerében hol történt energiaelakadás, és különböző korrekciós technikák segítségével oldja ezeket a blokkokat. A kineziológus az izomtesztelés során azt használja fel, hogy a tudatalattink mindent elraktároz, ami történt velünk, fogantatásunktól a jelen pillanatig. Stressz hatására izmaink elgyengülnek, s az izomtesztelés segítségével arról kapunk visszajelzést, hogy egy adott dolog okoz-e, és ha igen, hol okoz stresszt és energiaelakadást a szervezetben – mondta Katona Bernadett, a győri Napfény Kuckó alapítója.

Miben nyújt segítséget?

– A kineziológia sok területen tud hatékonyan segíteni, de önmagában nem használ. Kell hozzá a páciens önfejlesztése is, ezen az úton is segítjük. Segítünk tudatosan feldolgozni a konfliktusokat, félelmeket, negatív életeseményeket. A kineziológia használható a stressz, a munkahelyi, családi és párkapcsolati konfliktusok kezelésében, önbizalomhiány, önelfogadási problémák esetén, életkori krízisek feldolgozásában, életminőségünk fejlesztésében, kreativitásunk és képességeink kibontakoztatásában is. Önmagunk megismerésében, tudatosságunk fejlesztésében és belső harmóniánk kialakításában szintén hatékony módszer, ugyanígy a kommunikáció és az önkifejezés útjában álló gátak feloldásában is. Fejleszti az akaratot, a koncentrációt, a tanulási képességet, használható alvásproblémák esetén, vagy testi panaszokhoz kapcsolódó energetikai problémák feltárásában és oldásában – mondta Katona Bernadett.

Katona Bernadett

Több kezelés is kellhet

Bernadettet megkérdeztük, mi történik a konzultáción, hogyan zajlik a vizsgálat, és hány alkalom kell ahhoz, hogy egy problémát kezelni tudjunk.

– Először átbeszéljük, hogy mi a probléma, miben szeretne segítséget kapni. Megfogalmazzuk az elérendő célokat, majd izomteszteléssel azonosítjuk a problémához kapcsolódó energiaelakadásokat, esetleges múltbeli blokkokat. Ehhez megkérem a pácienst, hogy miközben a céljára gondol, a karját vagy a lábát állítsa bizonyos testhelyzetbe, majd enyhén megnyomom az adott testrészt. Ez a folyamat tulajdonképpen maga az izomteszt. Ezután a kapott energetikai minta alapján elvégezzük a szükséges korrekciókat.

Magát a kezelést ezek a korrekciók alkotják, melyek lehetnek az akupunktúrás pontok tartása, masszírozása, keringési és nyirok-reflexterületek masszírozása, érzelmi stressz­oldás jelenben, múltban vagy jövőben, különböző mozgásos gyakorlatok, vizualizációs technikák, hangok, színek használata stb. – A végén átbeszéljük, hogy érezte magát a kezelés során, milyen érzetek, gondolatok merültek fel benne, illetve egyszerű, otthon végezhető feladatokat kap, amiket végezve folyamatosan segítheti céljai elérését. A találkozások száma egyénenként változó, hiszen ez mindig a probléma mélységétől és a kliens nyitottságától, változtatni akarásától függ.

Már az első is használ

– Egy alkalom is elég ahhoz, hogy kibillenjen valaki az eddigi állapotából. Kicsit másképp tekint a múlt történéseire, jövőbeli lehetőségeire új nézőpontokat kap, felismeri a belső erőforrásait. Emellett a vendégek szinte kivétel nélkül arról számolnak be, hogy az oldás végével felszabadultabbnak, könnyebbnek, élettel telibbnek érezték magukat, ami utána még sokáig kitartott. Ahhoz viszont, hogy mélyebben megértse önmagát valaki, és ezáltal tartósabb, nagyobb változást érjen el, általában több találkozásra van szükség. Ez a probléma mélységétől függően 2–3, néha több alkalom is lehet.